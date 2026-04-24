El Mundo

China partió una montaña para construir autopista que ya conecta regiones remotas

La obra ya está en funcionamiento y reduce tiempos de viaje de forma drástica en Guizhou

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Por La Nación / Argentina / GDA
Ingenieros en China partieron una montaña para construir una autopista que reducirá trayectos y mejorará la conectividad regional.
Ingenieros en China partieron una montaña para construir una autopista que reducirá trayectos y mejorará la conectividad regional. (HU PANXUE/CFOTO via AFP)







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