China partió una montaña para construir autopista que ya conecta regiones remotas

Ingenieros en China partieron una montaña para construir una autopista que reducirá trayectos y mejorará la conectividad regional.

China ejecuta una obra de alto impacto en la provincia de Guizhou. Ingenieros decidieron partir una montaña a la mitad para construir una autopista de cuatro carriles. La vía forma parte de un corredor estratégico que busca reducir tiempos de traslado y fortalecer la conectividad regional.

El proyecto se ubica en el suroeste del país. La carretera integra zonas remotas con redes nacionales de transporte. Incluye conexión con trenes de alta velocidad y otras rutas principales.

La intervención destaca por su método. En lugar de perforar un túnel, los especialistas analizaron la estructura geológica del macizo. Tras confirmar su solidez, optaron por dividir la montaña con explosivos.

El resultado es un paso rodeado por paredes verticales que alcanzan hasta 200 metros de altura. La construcción se extendió por varios meses. Incluyó estudios de factibilidad, perforaciones controladas y detonaciones diarias. Luego se aplicaron medidas de estabilización con mallas metálicas.

Cutting through the mountains and valley, Guizhou Lu'an Expressway, where roads pierce mountains and the world's tallest bridgepic.twitter.com/ExqnrLGRBV — Massimo (@Rainmaker1973) May 29, 2025

Esta obra forma parte de la autopista Liuzhi-Anlong. El trazado tiene una extensión de 152 kilómetros. El objetivo es mejorar la movilidad y reducir el tiempo de viaje de tres horas a 90 minutos.

Uno de los puntos clave del proyecto es el Puente del Gran Cañón de Huajiang. Esta estructura alcanza más de 600 metros de altura, considerado el puente colgante más alto del mundo, fue inaugurado oficialmente el 28 de setiembre del 2025.

Ingenieros en China partieron una montaña para construir una autopista que reducirá trayectos y mejorará la conectividad regional. (-/AFP)

Las autoridades priorizaron esta alternativa por su eficiencia. Abrir la montaña reduce el tiempo de construcción y facilita el mantenimiento. También responde a una estrategia nacional que impulsa la infraestructura como motor de desarrollo económico.

El impacto trasciende lo funcional. La magnitud de la obra refuerza la proyección internacional del país. Las imágenes captadas por drones circulan en canales oficiales y muestran una infraestructura diseñada para atraer atención global.

Sin embargo, existen preocupaciones ambientales. Grupos especializados advierten sobre efectos en ecosistemas montañosos. Señalan riesgos como fragmentación de hábitats y erosión del terreno. Las autoridades indicaron que realizaron estudios, aunque no detallaron medidas de mitigación.

Ingenieros en China partieron una montaña para construir una autopista que reducirá trayectos y mejorará la conectividad regional. (@Rainmaker1973/Captura)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.