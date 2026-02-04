El Mundo

China lanza dura advertencia a Panamá tras fallo que anuló concesión de puertos del Canal

Pekín cuestionó la legalidad del fallo panameño contra la concesión a CK Hutchison y advirtió posibles represalias si la decisión no se revierte

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Esta vista aérea muestra el Puerto de Balboa en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el pasado 6 de octubre de 2025.
El Gobierno chino calificó de absurdo el fallo que anuló la concesión de puertos del canal y anunció consecuencias para Panamá en medio de tensiones geopolíticas. (MARTIN BERNETTI/AFP)







