China entregó modernos autobuses híbridos a una ciudad de México para transformar el transporte urbano

Tamaulipas sumó seis autobuses híbridos DMT de Yutong para reforzar el transporte público y reducir emisiones.

La movilidad urbana exige unidades más eficientes, accesibles y seguras para responder al crecimiento de las ciudades. En ese contexto, la ciudad de Tamaulipas ubicada en México recibió seis nuevos autobuses híbridos DMT de Yutong para reforzar el transporte público urbano en abril de 2026.

La entrega forma parte de los esfuerzos de modernización del sistema de transporte en esa región mexicana. Las unidades incorporan tecnología híbrida DMT, orientada a reducir emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia del servicio.

Los autobuses cuentan con rampas de acceso para personas con movilidad reducida y espacios designados para sillas de ruedas. Estas características buscan ampliar el acceso al transporte público para más usuarios.

Las unidades también incluyen cámaras de seguridad, sistemas de frenado antibloqueo y dispositivos de geolocalización. Esta tecnología permite monitorear los recorridos en tiempo real.

Algunos modelos ofrecen conexión Wi-Fi gratuita y puertos USB para los pasajeros. Estos servicios apuntan a mejorar la experiencia durante los traslados urbanos, según explicó en un comunicado la empresa.

La incorporación de los autobuses híbridos también tiene un componente ambiental. Según la información suministrada, las unidades cumplen con normativas ambientales estrictas y reducen la huella de carbono del transporte público.

El proyecto busca facilitar el acceso a distintas zonas de la ciudad. Un sistema de transporte más eficiente puede favorecer el comercio local, el turismo y nuevas inversiones en infraestructura.