El Mundo

China entregó modernos autobuses híbridos a una ciudad de México para transformar el transporte urbano

Descubra cómo los nuevos autobuses híbridos incorporan tecnología para reducir emisiones, mejorar la seguridad y ofrecer viajes más cómodos a miles de pasajeros en México

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Por Silvia Ureña Corrales
Tamaulipas sumó seis autobuses híbridos DMT de Yutong para reforzar el transporte público y reducir emisiones.
Tamaulipas sumó seis autobuses híbridos DMT de Yutong para reforzar el transporte público y reducir emisiones. (Yutong/Yutong)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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