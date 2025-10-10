China enfrentó un megaatasco: 10 millones de vehículos atrapados en una sola autopista

China vivió un atasco masivo de 10 millones de automóviles tras finalizar la Semana Dorada del Día Nacional.

Un gigantesco congestionamiento vial colapsó la autopista Hushan en China el pasado 8 de octubre, último día del feriado conocido como Semana Dorada del Día Nacional, que se extendió del 1.° al 8 de octubre.

Más de 10 millones de automóviles intentaron volver a sus destinos, lo que provocó una situación de caos vehicular sin precedentes.

El embotellamiento se concentró en el peaje de Wuzhuang, el más grande del país, que cuenta con 36 cabinas de cobro. Sin embargo, estas se reducen a solo cuatro carriles de circulación más adelante, lo que provocó un estrangulamiento del tránsito.

🔴 National Day holiday return rush—millions heading home at the Hushan Expressway Wuzhuang Toll Station, October 7th, 10 PM. 🚗🇨🇳✨

It’s a working day tomorrow! Stay safe on the roads.#NationalDay #ReturnPeak #SafeTrip #ChinaTravel pic.twitter.com/GqjLjGPHCJ — BodhiDharma (@Bodhi_D_dharma) October 8, 2025

Las autoridades locales recomendaron con urgencia a los conductores que buscaran rutas alternativas, en un intento por descongestionar el tráfico.

Al mismo tiempo, la ciudad de Shenzhen extendió los horarios del metro y las líneas de autobús para ofrecer otras opciones de traslado.

Las imágenes del atasco se viralizaron rápidamente en internet, con usuarios comparando la escena con los atascos masivos que suelen reportarse en la India, país que recientemente superó a China en población.

Conductores esperan para pasar por la estación de peaje de Wuzhuang, en una autopista en Chuzhou, en la provincia oriental de Anhui, China, mientras regresaban a casa en el penúltimo día del feriado de ocho días por el Día Nacional, el 7 de octubre de 2025. (STR/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.