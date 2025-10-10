El Mundo

China enfrentó un megaatasco: 10 millones de vehículos atrapados en una sola autopista

Una reducción de 36 cabinas a solo cuatro carriles provocó el colapso del tránsito en el mayor peaje del país

Por O Globo / Brasil / GDA
Conductores esperan para pasar por la estación de peaje de Wuzhuang, en una autopista en Chuzhou, en la provincia oriental de Anhui, China, mientras regresaban a casa en el penúltimo día del feriado de ocho días por el Día Nacional, el 7 de octubre de 2025. La estación de peaje de Wuzhuang, ubicada en la frontera entre las provincias de Anhui y Jiangsu, es la más grande de China en autopistas, con un total de 36 carriles. (Foto: AFP) / Prohibida su distribución en China.
China vivió un atasco masivo de 10 millones de automóviles tras finalizar la Semana Dorada del Día Nacional. (STR/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

