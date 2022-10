Dictadura Ortega-Murillo cancela 100 ONGs más, entre ellas 37 internacionales

El Ministerio de Gobernación (Migob) canceló este miércoles 5 de octubre otras 63 organizaciones sin fines de lucro nacionales, que suman 2193 eliminadas solo este año. A la vez, fueron canceladas 37 organizaciones de origen extranjero, una cifra que va en ascenso desde que comenzaron estas cancelaciones particulares.

El pasado 29 de setiembre fueron canceladas 20 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de otras nacionalidades; el 13 de junio fueron canceladas nueve, el 10 de junio 17, el 24 de mayo otras seis, el 17 de marzo cuatro y otras tres en otra fecha.

Corte Interamericana ordena a Nicaragua liberar, de inmediato, a 45 presos políticos

La lista de este 5 de octubre, de 37 ONGs, es la más numerosa desde que comenzó este tipo de cancelaciones en particular. En suma, este año son 96 organismos extranjeros cancelados.

Como ya es habitual, la cancelación se realizó a través de una Resolución Administrativa de Cnacelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades, publicado en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua.

Los organismos cancelados son los siguientes:

De Estados Unidos: Asociación Alas del Socorro, The Life Link (Asociación Vida), Nicaragua Relief Fund, Consejo de Cadenas de Empresas Pequeñas, Finca Internacional (INC), Global Links, Partners of the Americas, Inc y Center for Internacional Rehabilitation.

El Ministerio de Gobernación argumentó en todos los casos que las ONG cerradas están en incumplimiento de la ley que les rige. (La Prensa de Nicaragua)

De España: Asociación Ayuda en Acción, Asociación Catalana de Profesionales para la Cooperación con Nicaragua, Asociación Arquitectos sin Fronteras España (ASF-E), Greenworld Asociación Medio Ambiental y Asociación Cooperaccio.

Oxfam-Solidaridad, originario de Bélgica.

Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo en Latino América-Perú, originaria de Perú.

De Francia: Asociación Amistad, Ayuda y Desarrollo, Veterinarios sin Fronteras, Medicina, Ayuda y Presencia (MAP), Asociación Diente y Salud para América Central (Despac), Aide Medicale Internacional, Francia

De Alemania: Asociación Monimbó, Asociación Francisco Ortiz, Amistad Nicaragua, Amistad entre Ciudades Frankfurt-Granada, Fundación Friedrich Naumann-Stiftung,

Stichting Healthnet Internacional, de Holanda.

Fundación de Refugios y Exiliados Nicaragüenses, originaria de Costa Rica.

Servicio de Voluntarios Suecos, originaria de Suecia.

Asociación Austriaca de la Cooperación para el Desarrollo (ADC AUTRIA), de Australia.

Movimiento Liberazione Sviluppo (MOLISV), Unión Voluntario Internacional para el Desarrollo y la Paz 8Uvisp-Assisi), de Italia.

Asociación para la protección de la Vida Silvestres, de China

Fundación Tecnología de Plata, de Argentina.

Asociación Coda Internacional, originaria de Inglaterra.

Asociación Austroprojekt, Austria.

Organización Canadiense por la Solidaridad y Desarrollo (OCSD), originaria de Canadá

