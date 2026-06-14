El Mundo

¡Catástrofe en Estados Unidos! Once paracaidistas mueren en accidente de avioneta

El avión no logró tomar altitud y terminó estrellándose en la pista de un aeropuerto

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Por Europa Press y Jorge Arturo Mora
Se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido con el accidente sufrido por esta avioneta.
Se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido con el accidente sufrido por esta avioneta. (Captura de Pantalla/Captura de Pantalla)







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Europa Press

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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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