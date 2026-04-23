El Mundo

Captura de película: policías se disfrazan de payasos y detienen a narcotraficante en Argentina

Dos agentes encubiertos usaron disfraces de circo para acercarse al escondite del líder narco sin alertar a su entorno armado

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Un narco fue detenido en Argentina tras un operativo donde policías se disfrazaron de payasos para ingresar a su escondite.
Un narco fue detenido en Argentina tras un operativo donde policías se disfrazaron de payasos para ingresar a su escondite. (Policía bonaerense/La Nación, Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGArgentinanarcotráfico
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.