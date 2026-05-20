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Camioneta explota frente al Toro de Wall Street y provoca evacuación en pleno corazón financiero de Nueva York

La explosión de un vehículo de la MTA provocó una enorme nube de humo negro y obligó a evacuar parte del Distrito Financiero de Nueva York

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El incendio de una camioneta cerca del Toro de Wall Street causó caos entre turistas y trabajadores en una de las zonas más visitadas de Manhattan.
El incendio de una camioneta cerca del Toro de Wall Street causó caos entre turistas y trabajadores en una de las zonas más visitadas de Manhattan. (Instagram/@smartwavelessons)







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