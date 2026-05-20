Camioneta explota frente al Toro de Wall Street y provoca evacuación en pleno corazón financiero de Nueva York

El incendio de una camioneta cerca del Toro de Wall Street causó caos entre turistas y trabajadores en una de las zonas más visitadas de Manhattan.

Una camioneta de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) explotó y se incendió el martes 19 de mayo en el bajo Manhattan, muy cerca de la estatua del Toro de Wall Street, uno de los puntos turísticos más visitados de Nueva York.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:42 p. m. en el cruce de las calles Broadway y Stone, frente al edificio de la MTA, según reportó The Mirror. La emergencia provocó una enorme nube de humo negro que se elevó sobre el Distrito Financiero y obligó a cientos de personas a abandonar la zona.

Videos grabados por testigos muestran cómo el vehículo quedó envuelto en llamas en pocos minutos mientras peatones y turistas corrían para alejarse del sitio.

De acuerdo con la agencia EFE, el humo se observó desde distintos sectores del bajo Manhattan. El incidente ocurrió en una de las horas de mayor movimiento peatonal por la salida de trabajadores y la presencia de visitantes extranjeros.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que no hubo personas heridas pese a la magnitud de la explosión y del incendio.

Según The New York Post, los bomberos tardaron cerca de 90 minutos en controlar completamente las llamas.

El incendio causó momentos de tensión entre las personas que hacían fila para fotografiarse junto al Charging Bull, nombre oficial de la famosa escultura de bronce que simboliza el optimismo del mercado financiero estadounidense.

Las grabaciones compartidas en redes sociales muestran que el vehículo comenzó a expulsar humo antes de incendiarse por completo. Las autoridades cerraron varios accesos en el sector mientras los equipos de emergencia trabajaban en la vía.

ABC News informó que las labores finalizaron cerca de las 7 p. m. Después de ese momento, el tránsito peatonal volvió poco a poco a la normalidad.

La MTA confirmó que el vehículo incendiado pertenecía a su flotilla. Sin embargo, remitió las consultas adicionales al FDNY, entidad que mantiene abierta la investigación.

Hasta ahora, las autoridades descartaron indicios de terrorismo o de un acto criminal relacionado con la explosión.

The New York Post indicó que no existen reportes que sugieran que una persona provocó el incendio de manera intencional.

La estatua del Toro de Wall Street no sufrió daños estructurales pese a la cercanía con las llamas.

Registros difundidos por la cuenta de Instagram Smartwave Lessons muestran cómo la nube de humo recorrió parte de Broadway mientras el vehículo permanecía junto a un local de Starbucks Coffee hasta el final de la operación de los bomberos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.