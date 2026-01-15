Calendario de pago de pensiones en España para 2026: estas son las fechas clave

Las pensiones en España se pagan en 14 cuotas. Este es el calendario oficial de 2026 y las reglas clave sobre pagas extra y cobro mensual.

El pago de las pensiones de la Seguridad Social en España durante 2026 seguirá el esquema habitual de abono mensual, con 14 pagas al año y fechas que ya están definidas por la normativa vigente. El ingreso oficial se realiza entre el día 1 y el 4 de cada mes, aunque la mayoría de las personas pensionadas recibe el dinero antes dependiendo del banco.

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones detalló cómo funciona el sistema de cobro y confirmó el calendario oficial para todo el año 2026.

Calendario oficial de pago de pensiones en 2026

La norma establece que el pago debe realizarse el primer día hábil del mes siguiente y siempre antes del cuarto día natural. Sin embargo, las entidades financieras suelen adelantar el ingreso.

La fecha exacta a veces se adelanta por el banco y el dinero puede llegar a la cuenta bancaria entre el 22 y el 26 de cada mes. En junio y noviembre, ese importe incluye la paga extra.

Este es el calendario de cobro oficial según el primer día hábil del mes siguiente:

Enero 2026: lunes 2 de febrero de 2026

lunes 2 de febrero de 2026 Febrero 2026: lunes 2 de marzo de 2026

lunes 2 de marzo de 2026 Marzo 2026: miércoles 1 de abril de 2026

miércoles 1 de abril de 2026 Abril 2026: lunes 4 de mayo de 2026

lunes 4 de mayo de 2026 Mayo 2026: lunes 1 de junio de 2026

lunes 1 de junio de 2026 Junio 2026: miércoles 1 de julio de 2026

miércoles 1 de julio de 2026 Julio 2026: lunes 3 de agosto de 2026

lunes 3 de agosto de 2026 Agosto 2026: martes 1 de setiembre de 2026

martes 1 de setiembre de 2026 Setiembre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Octubre 2026: lunes 2 de noviembre de 2026

lunes 2 de noviembre de 2026 Noviembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

martes 1 de diciembre de 2026 Diciembre 2026: lunes 4 de enero de 2027

Algunas fechas se desplazan por festivos nacionales o fines de semana, como ocurre en mayo, agosto, noviembre y enero.

Cómo se pagan las pensiones en España

Las pensiones de todos los regímenes de la Seguridad Social se abonan en 14 pagas. Son 12 mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias que se depositan en junio y noviembre junto con la pensión de esos meses.

El derecho al cobro se genera por mensualidades naturales vencidas. Esto significa que cada pensión corresponde al mes ya transcurrido, igual que una nómina laboral.

Excepciones en el número de pagas

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional se abonan en 12 pagas. En estos casos, las pagas extraordinarias ya están prorrateadas dentro de cada mensualidad ordinaria.

Qué ocurre si se extingue o inicia una pensión

Las mensualidades ordinarias se pagan de forma íntegra, incluso la correspondiente al mes en que se extingue el derecho.

En el caso de una pensión inicial, si el derecho no se genera el primer día del mes, el pago se realiza de forma proporcional a los días naturales en que la persona tuvo derecho a la pensión durante ese mes.

Importe de las pagas extraordinarias

Cada paga extraordinaria tiene la misma cuantía que una mensualidad ordinaria. Esto aplica siempre que el derecho a la pensión se mantuviera durante todo el semestre de devengo anterior.

Los períodos de devengo son los siguientes:

Paga de junio: del 1 de diciembre al 31 de mayo .

del . Paga de noviembre: del 1 de junio al 30 de noviembre.

Si el reconocimiento de la pensión ocurre con el período de devengo iniciado, la paga extra se calcula por sextas partes, una por cada mes generado. Basta con un solo día de derecho para que el mes cuente en el cálculo.

Importancia de mantener los datos bancarios actualizados

Para garantizar el cobro correcto, la Seguridad Social recomienda mantener actualizada la cuenta bancaria. Desde octubre de 2021 funciona el Protocolo de Variación de Cuentas Bancarias, que permite a muchas entidades comunicar el cambio directamente a la Seguridad Social.

También es posible modificar los datos desde la plataforma de trámites sin certificado digital del INSS o desde el portal Tu Seguridad Social con certificado electrónico o clave.