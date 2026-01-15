El Mundo

Calendario de pago de pensiones en España para 2026: estas son las fechas clave

La Seguridad Social definió cuándo se pagan las pensiones en 2026, con 14 pagas al año y fechas que varían por festivos y fines de semana

Por Damián Arroyo C.
Las pensiones en España se pagan en 14 cuotas. Este es el calendario oficial de 2026 y las reglas clave sobre pagas extra y cobro mensual.
Las pensiones en España se pagan en 14 cuotas. Este es el calendario oficial de 2026 y las reglas clave sobre pagas extra y cobro mensual. (Canva/Canva)







