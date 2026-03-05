El Mundo

Brasileña que estuvo tres años desaparecida en Estados Unidos apareció muerta cerca de la frontera con Canadá

Autoridades confirmaron la muerte de la brasileña Letícia Oliveira Alves, desaparecida desde 2023 en Estados Unidos. El cuerpo apareció en un bosque de Quebec cerca de la frontera con Canadá

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación internacional permitió identificar el cuerpo de una brasileña desaparecida en EE. UU. desde 2023. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa de Quebec.
Investigación internacional permitió identificar el cuerpo de una brasileña desaparecida en EE. UU. desde 2023. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa de Quebec. (O Globo/Cortesía de la familia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBrasilEstados UnidosCanadá
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.