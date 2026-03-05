Brasileña que estuvo tres años desaparecida en Estados Unidos apareció muerta cerca de la frontera con Canadá

Investigación internacional permitió identificar el cuerpo de una brasileña desaparecida en EE. UU. desde 2023. El hallazgo ocurrió en una zona boscosa de Quebec.

El cuerpo de la brasileña Letícia Oliveira Alves, de 36 años, apareció en una zona boscosa de la provincia de Quebec, Canadá. Las autoridades confirmaron su identidad el 26 de febrero tras varios meses de investigaciones. La mujer permanecía desaparecida desde diciembre de 2023 en Estados Unidos.

La policía provincial de Quebec informó que cazadores localizaron el cuerpo en un bosque del municipio de Coaticook. El lugar se ubica cerca de la frontera con los estados de Vermont y New Hampshire. El portavoz policial Louis-Philippe Ruel indicó que no se observaron señales evidentes de violencia.

La principal hipótesis apunta a que la muerte ocurrió por hipotermia. Los investigadores estiman que la mujer permaneció expuesta durante un periodo prolongado a temperaturas extremadamente bajas.

Según información aportada por familiares, el hallazgo del cuerpo ocurrió en abril de 2024. Sin embargo, la confirmación oficial de la identidad llegó meses después tras procesos de verificación realizados por las autoridades canadienses.

Letícia Oliveira Alves era originaria de Goiânia, Brasil. Tenía formación en Química por la Universidad Federal de Goiás (UFG). También obtuvo una maestría en el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

La mujer dejó una hija de 12 años, quien permanecía en Brasil bajo el cuidado de su abuela. La menor no participó en los viajes internacionales realizados por su madre.

Cómo comenzó la desaparición

El caso inició tras una denuncia presentada por la madre de la mujer. La alerta llegó al Grupo de Investigación de Desaparecidos de Goiânia. La familia perdió contacto con Letícia en diciembre de 2023.

Según el relato familiar, la brasileña actuaba como misionera de la Iglesia Adventista. Durante ese periodo inició un viaje por varios países de América del Sur.

Las primeras pistas señalaron un recorrido por Argentina y Bolivia. Posteriormente, la mujer viajó a Estados Unidos. Llegó al estado de Mississippi en junio de 2023.

Durante la búsqueda surgieron indicios de que podría encontrarse en Boston, Massachusetts. Investigadores revisaron la dirección de un refugio ubicado en Harrison Avenue. El consulado brasileño intentó confirmar su presencia. Sin embargo, el refugio no entregó información por normas de confidencialidad.

Las primeras consultas en bases de datos migratorias no registraron vuelos ni movimientos migratorios a su nombre. Más adelante, investigadores detectaron un registro de detención en Estados Unidos con el nombre “Leticia Alpes Oliveira”. La fecha de nacimiento coincidía con la de la brasileña.

Los reportes indicaron que la mujer intentó ingresar a Canadá en enero de 2024 cerca de Buffalo, Nueva York. Las autoridades fronterizas rechazaron el ingreso.

Tras ese episodio permaneció tres meses bajo custodia migratoria en Estados Unidos. Las autoridades la liberaron en abril de 2024 con la condición de presentarse a una audiencia migratoria programada para 2026 en Boston.

Otros registros señalaron que en una ocasión utilizó el nombre “Sara Mars”. Ese dato también formó parte de la investigación internacional.

La familia nunca recuperó el contacto con la mujer. Las búsquedas continuaron durante meses entre autoridades de varios países. El proceso terminó con la reciente confirmación de la identidad del cuerpo localizado en Canadá.

Las circunstancias exactas de la muerte continúan bajo investigación por parte de las autoridades canadienses.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.