Brasil inaugura estatua de Nuestra Señora de Fátima más alta que el Cristo Redentor

La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Brasil ya es la más alta del mundo dedicada a esa advocación mariana.

Una multitud se congregó en Crato, en el estado de Ceará en Brasil, para presenciar la inauguración de una estatua de 54 metros de altura que representa a Nuestra Señora de Fátima. La estructura, más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro, fue presentada durante una misa y un festival musical.

La ceremonia se realizó la noche del jueves e incluyó la bendición del monumento, espectáculos artísticos y la presencia de fieles que llegaron con horas de antelación. El Gobierno de Ceará explicó que esta obra forma parte de un plan para potenciar el turismo religioso en el interior del estado y atraer visitantes a la región.

De acuerdo con las autoridades estatales, este nuevo símbolo religioso podría convertirse en un polo de peregrinación y en una de las principales atracciones turísticas del noreste brasileño. Se prevé que aumente el flujo de visitantes gracias a su valor espiritual, la programación litúrgica y la oferta cultural vinculada a la devoción mariana.

La estatua fue construida con un núcleo de poliuretano, recubierta con fibra de vidrio y resina. La capa final contiene un acabado en gel y pintura. El medio Info Católica detalló que la estructura fue fabricada en partes, las cuales se transportaron por separado hasta el sitio donde fueron ensambladas. El proceso tardó un año y cinco meses y contó con la participación de más de 30 personas.

Con sus 54 metros, la figura de Nuestra Señora de Fátima se une a otros grandes monumentos religiosos de América Latina, como la estatua de Santa Rita de Cascia en Brasil (56 metros), la Virgen de la Paz en Venezuela (46 metros) y la Virgen del Valle en Argentina (52 metros).

La inauguración de esta imagen mariana coincidió con la reciente polémica en torno al Cristo Redentor. El pasado 11 de setiembre, dos hombres escalaron el icónico monumento de Río de Janeiro y saltaron en paracaídas desde el brazo derecho hacia la laguna Rodrigo de Freitas. El hecho fue grabado por un guía turístico, quien captó a uno de los involucrados mientras se balanceaba en la mano del Cristo.

El Santuario del Cristo Redentor denunció el caso ante la comisaría 7 de Santa Teresa. La Policía Civil informó que abrió una investigación por un posible delito contra el patrimonio cultural, perteneciente a la Arquidiócesis de Río de Janeiro, y solicitó las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables.

