Brasil inaugura estatua de Nuestra Señora de Fátima más alta que el Cristo Redentor

El monumento en Crato mide 54 metros y supera en tamaño al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro

Por La Nación / Argentina / GDA
La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Brasil ya es la más alta del mundo dedicada a esa advocación mariana.
La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Brasil ya es la más alta del mundo dedicada a esa advocación mariana. (Gobierno de Ceará/Divulgación)







