Brasil generó polémica al incluir a las Islas Malvinas como parte de Argentina en su nuevo mapa

El mapa del IBGE mostró a las Malvinas como argentinas y reactivó la discusión sobre soberanía y reclamos diplomáticos.

El Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) divulgó un mapa mundial que generó atención internacional. En la edición más reciente del Atlas Geográfico Escolar, las Islas Malvinas, junto con Georgias del Sur y Sándwich del Sur, aparecieron integradas al territorio argentino mediante el uso del mismo color que identificó a ese país.

La decisión del gobierno brasileño contrastó con la posición del Reino Unido. También se interpretó como un gesto simbólico de apoyo al reclamo de soberanía que mantiene Argentina desde el siglo XIX.

El atlas incluyó otro cambio relevante. Brasil quedó ubicado en el centro de la proyección cartográfica, en contraste con esquemas tradicionales. La definición de límites y la elección del enfoque geográfico respondieron a decisiones con contenido político, cultural y diplomático, según analistas regionales.

La postura argentina

Argentina incorporó históricamente estas islas en sus mapas oficiales. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) elaboró de forma periódica cartas topográficas y satelitales que las señalaron como parte integral del territorio. Estas representaciones se difundieron como apoyo al reclamo de soberanía.

A inicios de este año, la Cancillería argentina solicitó reanudar negociaciones con el Reino Unido. También cuestionó la exploración y explotación de recursos naturales en los espacios marítimos cercanos a las islas. Ese pronunciamiento coincidió con los 192 años de la ocupación británica del archipiélago del Atlántico Sur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el gobierno argentino mantenía disposición para retomar el diálogo bilateral. Señaló que la intención consistía en buscar una salida a la disputa de soberanía conforme a resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

El entonces canciller Gerardo Werthein expresó que su país aspiraba a una relación constructiva con el Reino Unido basada en un diálogo sustantivo. También presentó una queja formal por la exploración de hidrocarburos y por la actividad pesquera en aguas circundantes a las Malvinas. Según la cartera, esas acciones violaron resoluciones internacionales y despertaron preocupación dentro de la comunidad global.

