El Mundo

Brasil generó polémica al incluir a las Islas Malvinas como parte de Argentina en su nuevo mapa

El nuevo atlas del IBGE integró a las Malvinas al territorio argentino y abrió un debate sobre sus implicaciones políticas y geográficas

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El mapa del IBGE mostró a las Malvinas como argentinas y reactivó la discusión sobre soberanía y reclamos diplomáticos.
El mapa del IBGE mostró a las Malvinas como argentinas y reactivó la discusión sobre soberanía y reclamos diplomáticos. (Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE)/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBrasilReino UnidosArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.