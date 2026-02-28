Avión militar se estrella en Bolivia y deja billetes regados; multitud intentó saquear el dinero: vea los videos

Accidente de avión militar en El Alto dejó 15 fallecidos. Billetes regados provocaron intentos de saqueo y enfrentamientos.

Un avión militar de carga se estrelló este viernes 27 de febrero en las cercanías del Aeropuerto Internacional de El Alto, en Bolivia. La aeronave intentaba aterrizar cuando ocurrió el accidente.

Tras el impacto, varios billetes quedaron esparcidos en el sitio. Personas que se encontraban en la zona alertaron sobre la presencia de dinero regado alrededor de los restos del avión.

Medios locales indicaron que el dinero pertenecería al Banco Central de Bolivia (BCB).

Decenas de personas se acercaron para recoger los billetes. La situación obligó a la intervención de los cuerpos de emergencia.

Los bomberos lanzaron chorros de agua para alejar a quienes intentaban ingresar al área. En videos difundidos en redes sociales se observa a varias personas correr tras la acción de los rescatistas.

Posteriormente, la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. La medida generó enfrentamientos en el sitio.

En una transmisión en vivo, una persona relató que las autoridades alejaban a la gente debido a la gran cantidad de dinero botado. También señaló que en un inicio había más billetes en el lugar.

✈️❗️💸"TODO ESO ES DINERO": Accidente aéreo en Bolivia



En las imágenes difundidas en redes sociales también se observa a personas que se aproximan a la zona y, en medio de la confusión, retiran dinero, lo que hace suponer que la nave transportaba valoreshttps://t.co/lBeOTIARV5 https://t.co/kZdI4L9TR3 pic.twitter.com/AXBwc6OTv7 — RT en Español (@ActualidadRT) February 27, 2026

Las autoridades solicitaron apoyo de militares para resguardar el dinero y asegurar la zona del accidente. El objetivo era proteger las evidencias y evitar más intentos de saqueo.

La tensión aumentó cuando varias personas intentaron tumbar la reja que separaba el área del siniestro de la población civil. En las imágenes se aprecia a grupos coordinándose para derribarla y acceder al avión.

🇧🇴 | ÚLTIMA HORA: Caos en El Alto, Bolivia:



Se vive momento de descontrol y caos cerca del lugar donde se accidentó el avión militar en El Alto. La aeronave transporaba dinero y los pobladores itentan ingresar para sustraer los billetes.



El accidente aéreo ha dejado al menos 5… pic.twitter.com/M4Gct8Ylnh — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

Otro video muestra a decenas de personas correr hacia la aeronave, de la cual salía humo. Ni la lluvia que caía en ese momento detuvo a quienes buscaban ingresar.

El accidente dejó al menos 15 personas fallecidas, seis heridas y 15 vehículos afectados. La información la confirmó la Dirección Departamental de Bomberos de La Paz.

Vecinos y transeúntes divulgaron en redes sociales imágenes de los restos del Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y de los automóviles destruidos por el impacto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.