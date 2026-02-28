El Mundo

Avión militar se estrella en Bolivia y deja billetes regados; multitud intentó saquear el dinero: vea los videos

La aeronave transportaba dinero que quedó esparcido tras el impacto. Bomberos y Policía usaron agua y gas para dispersar a la multitud

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Equipos de rescate, personal militar y agentes forenses trabajan en el lugar del accidente del avión Lockheed C-130 (FAB-81) de la Fuerza Aérea Boliviana en El Alto, cerca de La Paz, el 28 de febrero de 2026. Al menos 20 personas murieron el 27 de febrero en un accidente de avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cerca de La Paz, según informaron las autoridades.
Accidente de avión militar en El Alto dejó 15 fallecidos. Billetes regados provocaron intentos de saqueo y enfrentamientos. (AIZAR RALDES/AFP)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

