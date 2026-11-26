Miami, Estados Unidos. Un avión de carga de la compañía FedEx se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami el miércoles por la noche, lo que obligó al cierre de todas menos una pista en plena temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias.

El incidente ocurrió en medio de las fuertes lluvias en Miami y apenas semanas después de que las autoridades estadounidenses frenaran todos los vuelos a nivel nacional por problemas en el sistema de comunicaciones entre los centros de control de tráfico aéreo.

El avión de FedEx se “salió de la pista 26R en el Aeropuerto Internacional de Miami aproximadamente a las 8:40 p.m.”, dijo el aeropuerto en un comunicado en X, y agregó que no se reportan heridos.

El incidente sobrevino alrededor de las 8:40 p.m. locales con el vuelo de carga FX910 de FedEx Express, operado por un avión McDonnell Douglas MD-11F procedente de Memphis, que sufrió el problema al aterrizar.

La aeronave no logró detenerse dentro de la pista norte 26R en medio de fuertes lluvias, sobrepasó el extremo pavimentado y quedó detenida sobre el césped dentro del perímetro aeroportuario, justo antes de la valla que colinda con una carretera aledaña.

A bordo viajaban únicamente dos tripulantes, quienes lograron evacuar el avión por sus propios medios sin sufrir heridas.

Unidades del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade y de la Oficina del Sheriff acudieron de inmediato al lugar y confirmaron que no se produjo incendio, humo ni derrames peligrosos, descartando cualquier riesgo adicional para el personal o las instalaciones.