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Estados Unidos advierte que problemas en transporte aéreo pueden prolongarse hasta el lunes

Gobierno informó que caos en el transporte aéreo podría prolongarse y retrasaría el cronograma previsto para el retorno a la normalidad

Con el horizonte de Manhattan de fondo, aviones de pasajeros de United Airlines en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Newark, Nueva Jersey, este 15 de noviembre.
Con el horizonte de Manhattan de fondo, aviones de pasajeros de United Airlines en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR), en Newark, Nueva Jersey, este 15 de noviembre. CHARLY TRIBALLEAU
AFP