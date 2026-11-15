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El Mundo

Estados Unidos espera que los vuelos vuelvan a la normalidad este domingo 15 de noviembre

Las autoridades esperan que la situación vuelva a la normalidad una vez que las aerolíneas puedan reorganizar sus tripulaciones y aviones

Un avión de carga de China Southern despegó del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Los Ángeles, este viernes 13 de noviembre cuando Estados Unidos puso fin a una inusual suspensión de todos los vuelos en los aeropuertos del país que se prolongó durante varias horas.
Se prevé que los horarios de los vuelos se normalicen por completo hacia el cierre de la jornada del domingo. APU GOMES
AFP