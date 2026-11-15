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El Mundo

Trump culpa al gobierno de Joe Biden por la paralización de los vuelos en Estados Unidos

Trump calificó la gestión de la aviación por parte de la administración del demócrata Biden como “un desastre”. “Todo lo que tocaron terminó mal”, dijo el presidente de Estados Unidos

Miles de vuelos quedaron suspendidos en Estados Unidos tras una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo. La interrupción afectó las operaciones en aeropuertos de todo el país.
El pasado viernes, miles de vuelos quedaron suspendidos en Estados Unidos tras una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo. APU GOMES
AFP