Ataques de pirañas dejan un hombre con amputación parcial y más de 40 personas heridas en Argentina

Más de 40 heridos y un caso de amputación parcial por ataques de pirañas mantienen en alerta a autoridades y bañistas en Entre Ríos, Argentina.

Un ataque masivo de pirañas en una playa de Entre Ríos, Argentina encendió las alertas sanitarias y de seguridad. Más de 40 personas resultaron heridas por mordeduras de estos peces. Uno de los casos más graves terminó con la amputación parcial de un dedo.

Los hechos ocurrieron en Playa Victoria, donde la presencia persistente de pirañas generó preocupación entre bañistas y autoridades. El guardavidas del lugar, Alejandro Martín, atendió 46 personas con lesiones, todas de consideración.

Uno de los ataques más severos provocó que una piraña arrancara la parte superior de un dedo a una de las víctimas. Durante el lunes se sumaron al menos cinco heridos más, producto de nuevos episodios en la zona. Varias personas recibieron traslado al hospital Fermín Salaberry como medida preventiva.

Desde ese centro médico informaron que el domingo atendieron siete pacientes, entre menores y adultos, con mordeduras sufridas. Las autoridades recordaron que existen carteles de prohibición para bañarse en distintas playas, colocados para proteger la salud y prevenir accidentes.

Ante el riesgo latente, los guardavidas izaron la bandera roja para impedir el ingreso al agua. Sin embargo, se reportó que algunos visitantes ingresaron pese a las advertencias visibles en la zona.

Entre las medidas que se analizan figura la instalación de una malla fijada al lecho del río a lo largo de la costa. El objetivo consiste en evitar que las pirañas se acerquen a las áreas destinadas al baño. El guardavidas recordó que el año pasado se registraron más de 320 ataques similares en el sector.

Especialistas señalaron que las altas temperaturas favorecen la presencia de pirañas. Estos peces carnívoros poseen dientes afilados y un comportamiento agresivo cuando se sienten amenazados o cuando escasea el alimento. Los ataques suelen darse en grupo y pueden causar heridas graves en pocos segundos, con riesgo elevado por el sangrado.

