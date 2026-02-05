El Mundo

Ataques de pirañas dejan un hombre con amputación parcial y más de 40 personas heridas en Argentina

La presencia masiva de pirañas en una playa obligó a cerrar el acceso al agua tras decenas de mordeduras, algunas de extrema gravedad

Por La Nación / Argentina / GDA
Más de 40 heridos y un caso de amputación parcial por ataques de pirañas mantienen en alerta a autoridades y bañistas en Entre Ríos.
Más de 40 heridos y un caso de amputación parcial por ataques de pirañas mantienen en alerta a autoridades y bañistas en Entre Ríos, Argentina.







