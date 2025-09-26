El Mundo

Murió Assata Shakur, la primera mujer en la lista de los ‘terroristas más buscados’ del FBI

Falleció a los 78 años la mujer que huyó de prisión tras ser condenada por asesinato y se convirtió en la “terrorista más buscada” del FBI.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
Fotografía policial .de Assata Shakur difundida en 1982.
Fotografía policial .de Assata Shakur difundida en 1982. (Wikimedia Commons/Dominio Público)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Assata ShakurFBIterrorismoracismoBlack Liberation ArmyEstados Unidos
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.