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Así es como la falta de acceso a productos menstruales interrumpe la educación de las niñas

Día Internacional de la Higiene Menstrual, que se celebra este 28 de mayo, eleva alertas sobre la persistente falta de acceso a estos productos. Lea sobre su impacto en niñas de todo el mundo.

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Por Europa Press
Demostración de como usar productos menstruales en una escuela.
Demostración de como usar productos menstruales en una escuela. (JRS/IRENE GLAERA/JRS/IRENE GLAERA)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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