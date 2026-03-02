Así avanza la construcción del edificio más alto del mundo

La Torre Jeddah supera los 80 de sus 130 pisos proyectados y busca alcanzar más de 1.000 metros para convertirse en el edificio más alto del mundo en 2028.

La Torre Jeddah retoma impulso en Arabia Saudita y se perfila como el edificio más alto del planeta. El megaproyecto alcanza más de 80 pisos construidos de un total de 130 y apunta a superar los 1.000 metros de altura. La inauguración se prevé para mediados del 2028.

La obra se ubica en el oeste del país. Inició en 2009. Se detuvo en 2018 tras escándalos de corrupción que sacudieron a la cúpula del Estado saudí. Luego de esa pausa, los trabajos retomaron ritmo y la cimentación avanzó con rapidez.

El rascacielos contará con 59 ascensores y 12 escaleras mecánicas. El diseño incluye oficinas, un mirador y un hotel de lujo. La infraestructura busca romper récords y convertirse en un nuevo ícono arquitectónico de Medio Oriente.

@jeddah_saudiarab Jeddah Tower is located in the city from which it gets its name, Jeddah, Saudi Arabia. A port area, the city borders the Red Sea and is the second-most populated in the Middle Eastern country. When complete, the skyscraper will join other architectural marvels in Jeddah, such as the Penang Floating Mosque and Al Balad, the town’s historic centre featuring homes built from coral #jeddah #saudiarabia #burjjeddah #jeddahtower ♬ son original - MELAN

El proyecto está a cargo de la firma de ingeniería Thornton Tomasetti y del estudio de arquitectura Adrian Smith + Gordon Hill. Ambas compañías estiman que la apertura se dará a mediados del 2028.

El desarrollo forma parte de la estrategia saudí para diversificar su economía. El gobierno impulsa construcciones modernas con el fin de reducir la dependencia del petróleo. Según consignó Newsweek, las autoridades también buscan proyectar una imagen más abierta ante eventos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol del 2034.

