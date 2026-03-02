Así avanza la construcción del edificio más alto del mundo

El Mundo

El rascacielos saudí tendrá 130 pisos y 59 ascensores. La obra retomó ritmo tras años de pausa y prevé abrir en 2028

Por El Comercio / Perú / GDA
La Torre Jeddah supera los 80 de sus 130 pisos proyectados y busca alcanzar más de 1.000 metros para convertirse en el edificio más alto del mundo en 2028.
La Torre Jeddah supera los 80 de sus 130 pisos proyectados y busca alcanzar más de 1.000 metros para convertirse en el edificio más alto del mundo en 2028.







