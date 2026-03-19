Asesinato sin resolver durante 15 años llega a su fin: detienen a compañera de trabajo de la víctima en Estados Unidos

Una mujer fue detenida por el homicidio de una corredora en Iowa ocurrido en 2011. El caso permaneció sin resolver durante 15 años.

El asesinato de Ashley Okland, ocurrido en 2011 en Iowa, dejó de ser un caso sin resolver. La Policía de West Des Moines anunció el 18 de marzo la detención de Kristin Elizabeth Ramsey, de 53 años, como sospechosa de homicidio doloso.

Okland, de 27 años, trabajaba como corredora de bienes raíces. El 8 de abril de 2011 recibió dos disparos durante una visita a una propiedad en West Des Moines. Un trabajador de la constructora la encontró en el suelo, en medio de un charco de sangre. La víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció poco después.

La investigación permaneció abierta durante más de una década. Ramsey, ahora imputada, laboraba en la empresa Rottlund Homes, responsable del inmueble donde ocurrió el crimen. Ambas mantenían una relación laboral con funciones complementarias.

Según reportes del medio local Des Moines Register, la detenida trabajaba en la actualidad para Midland Title & Escrow, firma vinculada con la inmobiliaria donde Okland ejercía cuando murió.

El motivo del homicidio no se ha esclarecido. Las autoridades tampoco revelaron cuál evidencia permitió avanzar hacia la acusación formal.

El jefe asistente de la policía, Jody Hayes, explicó que el caso impactó a la comunidad de corredores de bienes raíces. Ese hecho modificó la forma en que estos profesionales realizan visitas a propiedades y gestionan sus actividades diarias.

Durante años, los investigadores analizaron miles de pistas aportadas por el público. También revisaron numerosas pruebas relacionadas con el crimen. Las autoridades indicaron que los detalles clave que llevaron a la detención se darán a conocer durante el proceso judicial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.