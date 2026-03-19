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Asesinato sin resolver durante 15 años llega a su fin: detienen a compañera de trabajo de la víctima en Estados Unidos

La policía de West Des Moines capturó a una sospechosa vinculada con el asesinato de una corredora en 2011 tras años de investigación

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una mujer fue detenida por el homicidio de una corredora en Iowa ocurrido en 2011. El caso permaneció sin resolver durante 15 años.
Una mujer fue detenida por el homicidio de una corredora en Iowa ocurrido en 2011. El caso permaneció sin resolver durante 15 años. (West Des Moines Police Department;dallascountyiowa.gov/Captura)







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