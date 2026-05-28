El Mundo

Argentino fue detenido en Brasil tras fotografiar a niño de 7 años y enviar mensajes racistas

El sospechoso compartió imágenes del menor junto con mensajes discriminatorios durante un viaje turístico en Brasil

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Por O Globo / Brasil / GDA
Pasajeros alertaron a la madre del niño sobre las grabaciones. La Policía decomisó el celular y abrió una investigación.
Pasajeros alertaron a la madre del niño sobre las grabaciones. La Policía decomisó el celular y abrió una investigación. (O Globo/Captura)







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