Argentino fue detenido en Brasil tras fotografiar a niño de 7 años y enviar mensajes racistas

Pasajeros alertaron a la madre del niño sobre las grabaciones. La Policía decomisó el celular y abrió una investigación.

Un ciudadano argentino de 63 años quedó detenido en Minas Gerais, Brasil, tras ser acusado de injuria racial contra un niño de 7 años durante un recorrido turístico en una locomotora Maria Fumaça. El sospechoso tomó fotografías y videos del menor y luego compartió las imágenes junto con mensajes racistas en español.

El caso ocurrió el domingo 24 de mayo en el trayecto ferroviario entre São João del-Rei y Tiradentes. La familia del menor viajaba desde Río de Janeiro para celebrar el cumpleaños de la madre del niño.

Según el reporte policial, una pasajera alertó a la madre del menor sobre el comportamiento del hombre. La mujer observó que el sospechoso grababa y fotografiaba al niño dentro del vagón del tren.

La madre confrontó al hombre y le exigió mostrar el teléfono celular. En un inicio, él negó haber tomado imágenes y se negó a entregar el aparato. Luego, la mujer logró acceder al contenido y encontró fotos y videos de su hijo acompañados de mensajes racistas.

Entre los textos enviados por el sospechoso figuraba un comentario donde insinuó que podía “lo puedo llevar como esclavo”. En otra conversación expresó que deseaba conseguir un esclavo para cuidar a las nietas de la persona con la que hablaba.

Pasajeros y miembros de seguridad del tren retuvieron al hombre hasta la llegada de la Policía Militar. Posteriormente, las autoridades trasladaron al sospechoso a la delegación regional.

La Policía Civil de Brasil confirmó que el argentino fue identificado como Eduardo Ignacio, de 63 años. El tribunal indicó que el proceso judicial permanece bajo secreto debido a que involucra a un menor de edad.

Las autoridades judiciales ordenaron prisión preventiva contra el extranjero luego de la audiencia de custodia realizada el lunes 25 de mayo. Además, la Policía decomisó el celular para analizar el contenido de los mensajes y las imágenes almacenadas.

La empresa VLI, encargada del servicio ferroviario, lamentó el incidente y afirmó que rechaza cualquier acto de racismo. También indicó que colaborará con las investigaciones.

La madre del niño aseguró que el menor comprendió lo ocurrido y quedó afectado emocionalmente tras el episodio. Además, manifestó que continuará el proceso judicial para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.