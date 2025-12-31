Año Nuevo: estos son los países que lo recibieron primero y los que recibirán de último el 2026

Kiribati recibe primero el Año Nuevo 2026 y las islas Howland y Baker lo hacen de último, en un proceso global que dura 26 horas.

El Año Nuevo 2026 no inicia al mismo tiempo en todo el planeta. El cambio ocurre de forma escalonada por la división de la Tierra en diversos horarios. Esta lógica se apoya en la Línea Internacional de Cambio de Fecha, que define el inicio y el cierre del calendario diario.

La rotación terrestre provoca que, mientras algunas regiones celebran el 1.° de enero, otras todavía permanecen en el año anterior. En ciertos puntos del mundo la diferencia alcanza casi un día completo.

Los primeros países en recibir el Año Nuevo 2026

Según National Geographic, los primeros territorios en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 se ubican en Oceanía. El caso más destacado corresponde a la República de Kiribati. En especial, las islas de la Línea como Kiritimati, conocida como Isla de Navidad.

Este territorio se localiza en el huso horario UTC+14. Esa posición convierte a Kiribati en el primer país que inicia oficialmente el nuevo año.

Muy cerca en el tiempo aparece Samoa. Este país adoptó un huso horario adelantado para fortalecer su relación económica con Asia y Oceanía. La diferencia con Kiribati suele ser de pocos minutos.

Luego se suman las Islas Chatham, que pertenecen a Nueva Zelanda y presentan un desfase aproximado de 15 minutos. Más atrás celebran Fiyi y Tonga, también durante las primeras horas del 1.° de enero.

Todos estos territorios se sitúan en las cercanías de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, considerada el punto de partida del calendario mundial.

Los últimos lugares en despedir el año anterior

En el extremo opuesto del planeta se encuentran los últimos puntos en recibir el Año Nuevo 2026. Del otro lado de la Línea Internacional de Cambio de Fecha aparece el huso horario UTC-12.

Allí se localizan las islas Howland y Baker, territorios no habitados de Estados Unidos. Estas islas marcan el cierre global del cambio de año.

Entre las zonas habitadas, Samoa Americana figura como una de las últimas en celebrar. El festejo ocurre casi 24 horas después de Kiribati.

A este grupo se suman algunas islas de la Polinesia Francesa, como Tahití. También destacan Pitcairn, territorio del Reino Unido.

El avance del Año Nuevo se asemeja a una ola que se desplaza de este a oeste. El proceso inicia en Oceanía. Luego continúa por Asia, con países como Japón y China.

Después avanza por Oriente Medio y África. Más tarde cruza Europa, donde naciones como España celebran a la medianoche local. El recorrido finaliza en América, cuando en los primeros territorios anteriormente mencionados ya transcurre la tarde del 1.° de enero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.