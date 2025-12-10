Alpinista acusado de abandonar y dejar morir a su novia en una montaña podría enfrentar tres años de cárcel

Thomas Plamberger enfrenta cargos por la muerte de su pareja, a quien habría abandonado sola en el Grossglockner bajo condiciones extremas.

El austríaco Thomas Plamberger, de 39 años, enfrenta un proceso judicial tras ser acusado por la muerte de su pareja, Kerstin Gurtner, de 33 años, ocurrida en enero de 2025 en el Grossglockner, la montaña más alta de Austria, con una altitud de 3.799 metros.

Las autoridades lo responsabilizan de haber dejado a Gurtner en condiciones críticas durante un ascenso nocturno. Según la acusación, la mujer se encontraba exhausta, desorientada e hipotérmica, cuando Plamberger decidió dejarla sola bajo temperaturas extremas y sin equipo adecuado, mientras él descendía en busca de ayuda.

La Fiscalía sostiene que el acusado no procuró un lugar protegido del viento, tampoco usó recursos de emergencia como sacos de dormir o mantas térmicas. Además, cuestiona su insistencia en realizar el ascenso durante la noche, a pesar de que la víctima carecía de experiencia en alpinismo y utilizaba botas inadecuadas para esa travesía.

El alpinista afirmó haber salido en busca de ayuda a las 2 a. m., pero los rescatistas solo llegaron hasta Kerstin a las 10 a. m., cuando ya había fallecido por congelamiento.

El proceso judicial ha captado la atención de la opinión pública en Austria. Según medios locales, el juicio comenzará en febrero de 2026, y en caso de ser declarado culpable, Plamberger podría enfrentar hasta tres años de prisión.

