Alerta por mala calidad del aire en Estados Unidos: recomiendan a miles permanecer en casa en cinco condados

La NOAA confirmó que la advertencia rige hasta la noche para grupos sensibles en el centro-sur del estado

Por Damián Arroyo C.
Cinco condados de Pensilvania siguen bajo alerta por contaminación, mientras otros estados ya levantaron medidas.
Cinco condados de Pensilvania siguen bajo alerta por contaminación, mientras otros estados ya levantaron medidas.







notas ia
Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007.

