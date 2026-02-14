Alerta por mala calidad del aire en Estados Unidos: recomiendan a miles permanecer en casa en cinco condados

Cinco condados de Pensilvania siguen bajo alerta por contaminación, mientras otros estados ya levantaron medidas. (Imagen con fines ilustrativos).

El estado de Pensilvania mantiene activa una Alerta de Calidad del Aire Código Naranja este sábado 14 de febrero del 2026 en el valle de Susquehanna.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que el aviso estará vigente hasta la noche. El boletín se divulgó a las 8:36 a. m. hora del Este.

La advertencia cubre los condados de Dauphin, Lebanon, Cumberland, York y Lancaster.

Un Código Naranja significa que las concentraciones de contaminación pueden resultar no saludables para grupos sensibles. Entre ellos figuran niños, personas con asma, pacientes con enfermedades cardíacas o pulmonares y adultos mayores.

Las autoridades recomendaron evitar actividad física intensa o ejercicio al aire libre para reducir los efectos en la salud.

La NOAA indicó que más información sobre ozono a nivel del suelo y partículas finas está disponible en los sitios oficiales AirNow.gov y aqpartners.state.pa.us.

Antecedentes recientes en otros estados

Días atrás, alertas similares afectaron zonas de Alaska, Alabama y Pensilvania por concentraciones elevadas de partículas finas PM2.5.

En Alaska, la ciudad de Fairbanks registró niveles que motivaron restricciones en actividades al aire libre.

En Alabama, las áreas de Cullman y Decatur reportaron valores elevados de contaminación.

Actualmente, las advertencias ya no rigen en esos estados. Solo Pensilvania mantiene activa la alerta ambiental este sábado.

Las autoridades continúan el monitoreo de las condiciones atmosféricas en la región.