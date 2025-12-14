Alemania dice que impidió plan islamista de atacar mercado navideño

El año pasado un automóvil provocó la muerte de varias personas en un atentado en un mercado de la ciudad de Magdeburgo

Las autoridades alemanas afirmaron el sábado que detuvieron a cinco hombres por sospechas de participar en un plan islamista de embestir un vehículo en un mercado navideño con la intención de matar y herir personas.

Un egipcio, tres marroquíes y un sirio fueron detenidos el viernes por el plan de ejecutar el ataque en el estado sureño de Bavaria, indicaron fiscales y policías en un comunicado.

El egipcio, de 56 años, supuestamente llamó desde una mezquita a efectuar el ataque contra un mercado en el distrito de Dingolfing-Landau “utilizando un vehículo para matar o herir tantas personas como sea posible”, según el comunicado.

Los marroquíes de 30, 28 y 22 años, supuestamente accedieron a realizar el ataque mientras el sirio, de 37, los animó a hacerlo.

Los investigadores sospechan de “una motivación islamista” en el plan.

Todos los sospechosos fueron llevados el sábado ante un tribunal y permanecen detenidos.

Las autoridades alemanas están en alerta elevada por posibles ataques contra los mercados navideños.

El año pasado hubo un ataque con automóvil en un mercado de la ciudad de Magdeburgo que mató a seis personas e hirió a centenares.