Alemania dice que impidió plan islamista de atacar mercado navideño

En apariencia cinco hombres planeaban embestir a civiles con un vehículo

Por AFP.
Vehículos de emergencia y socorristas en el sitio del ataque en un mercado de Navidad en Magdeburgo, Alemania, durante la noche del 20 de diciembre de 2024. El ataque dejó decenas de heridos y generó conmoción nacional.
El año pasado un automóvil provocó la muerte de varias personas en un atentado en un mercado de la ciudad de Magdeburgo







AtentadoAlemaniaislamista

