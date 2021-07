Alemania condena a prisión a exguardia de Auschwitz de 94 años

Detmold, Alemania.

La Justicia alemana quiso demostrar este viernes que los crímenes del Holocausto no prescriben, incluso aunque no conste una participación directa en los asesinatos del nazismo, al condenar a cinco años de cárcel al miembro de las SS Reinhold Hanning, de 94 años.

"Usted, señor Hanning, fue partícipe de la fábrica de la muerte que fue Auschwitz. No importa si estuvo o no junto a la rampa de la muerte donde se seleccionaba a quien iba a la cámara de gas. En los dos meses y medio que sirvió ahí tuvo que saber lo que ocurría ahí dentro", sentenció la juez Anke Grudda, tras dictar su condena.

Auschwitz fue el mayor y más mortífero campo de exterminio nazi, donde fueron asesinados 1,1 millones de personas, "hombres, mujeres y niños", en su mayoría judíos, pero también homosexuales, gitanos y presos políticos, recordó la letrada.

Nadie que sirviera ahí puede sostener no haber visto sus cámaras de gas -"aunque no las accionase"- o sus crematorios, ni tampoco no haber visto morir en ellos, o de hambre o enfermedad, a sus confinados, añadió.

Fue una argumentación demoledora, de casi una hora de duración, leída en tono suave, pero firme, en que la juez de la Audiencia de Detmold (centro) insistió en que a Hanning no se le condenaba como parte de un colectivo, sino por su culpa individual en el Holocausto.

A Hanning, con 23 años cuando entró a servir a Auschwitz, se le declaró así culpable de complicidad en la muerte de los 170.000 presos asesinados en ese campo de exterminio entre enero de 1943 y junio de 1943, el periodo en que trabajó ahí como guardia.

Tal vez cuando llegó a ese lugar no sabía de la "solución final" orquestada por el Tercer Reich. Una vez dentro, no solo no pidió el traslado -como podría haber hecho, dijo la juez-, sino que fue ascendido repetidamente "en reconocimiento a su eficiencia".

Hanning, en silla de ruedas, como durante las veinte vistas que ha durado su proceso, escuchó la sentencia aparentemente impertérrito. Esa fue su tónica de conducta siempre, con excepción de una vista, en abril, cuando reconoció su "vergüenza" por no haber intervenido ante el horror de lo que veía.

La juez admitió como atenuantes su avanzada edad, el tiempo transcurrido desde los hechos -más de 70 años- y también el arrepentimiento demostrado ante los supervivientes y familiares de víctimas que formaban la acusación particular.

"Sólo usted puede saber si era o no un arrepentimiento sincero", prosiguió Grudda, quien deseó al procesado "que al menos esta sentencia no le deje impasible".

El proceso contra Hanning ha sido un exponente de justicia tardía, recordó también la juez, en un país que durante décadas "no quiso mirar de frente los crímenes del nazismo".

Entre 1963 y 1965, la iniciativa de un fiscal, Fritz Bauer, hizo posibles los llamados procesos de Auschwitz, donde por primera vez la justicia alemana -y no la aliada, como en Nuremberg, tras la caída del nazismo- juzgaba a criminales nazis.

Hubo que esperar hasta 2011, y tras el aparatoso proceso de extradición de EE. UU. del ucraniano John Demjanjuk, para que se sentara el siguiente precedente y se condenara a ese antiguo guardia voluntario por complicidad en 28.000 asesinatos de otro campo en la Polonia ocupada, el de Sobibor.

"No creo que entre en la cárcel. Pero eso no importa. Estoy aliviado aunque sea una condena simbólica", comentaba a Efe Leon Schwarzbaum, superviviente de Auschwitz y parte de la acusación particular contra Hanning, de 95 años.

Hanning dejó pasar la oportunidad de "explicar lo que hizo", reprochó Schwarzbaum, quien reconoció que habría querido escuchar de su boca "el reconocimiento de sus crímenes", no solo la vergüenza.

Por parte del procesado, su abogado Andreas Scharmer dijo no tener decidido si presentará recurso: "hay que esperar a ver la sentencia por escrito para estudiarla con detenimiento", explicó.

"No, no me ha sorprendido", dijo, para añadir que, a su parecer, la juez no había tenido coraje para una absolución, como pidió la defensa, y se había contentado con mantenerse algo por debajo de la solicitud de la Fiscalía, que había reclamado seis años de prisión.

Fuera de la Audiencia, Bernadette Gottschalk, de origen húngaro y asistente al proceso entre el público de a pie, consideró que con este juicio "Alemania ha puesto fin a décadas de letargo judicial".

"Escuchar a los testigos y supervivientes me ha ayudado a recuperar la huella de mis abuelos, muertos en el Holocausto", dijo.

Reinhold Hanning, el exguardia de la SS que está siendo juzgado a sus 94 años. (AP)

¿Por qué tarda tanto la justicia en juzgar los crímenes del nazismo?

Detmold, Alemania, 17 Jun 2016 (AFP) - Esto es lo que los tribunales alemanes de la posguerra hicieron, u omitieron hacer, a la hora de juzgar las atrocidades cometidas durante el Tercer Reich.

El sistema judicial alemán es blanco de las críticas. Se le acusa de haber emitido pocas sentencias, demasiado indulgentes, y además tarde.

Según el historiador alemán Andreas Sander, unas 6.650 personas fueron condenadas desde 1945 por los Aliados occidentales, la República Federal Alemana (RFA) y más tarde por la Alemania unificada.

Pero la mayoría lo fueron por denuncias o persecuciones, y sólo el 7% por "asesinatos masivos", entre los que se incluye el genocidio de los judíos. Sólo el 9% de las penas superan los cinco años de prisión (hay 166 cadenas perpetuas).

La ex República Democrática Alemana (RDA) fue más radical, con 12.890 condenados entre 1945 y 1989 y penas más severas, según el jurista holandés Christiaan Rüter. Pero resulta complejo realizar un balance, advierte Daniel Bonnard, de la universidad de Marburgo. Es muy difícil distinguir los juicios políticos de los emprendidos contra antiguos nazis, principalmente porque los magistrados eran "proclives a emitir dictámenes ideológicos".

Los alemanes, deseosos de olvidar y de reconstruir, rechazaron el resultado de los juicios celebrados por los Aliados, al considerarlos "una justicia de los vencedores".

Y la joven RFA se negó a incluir la noción de "crímenes contra la humanidad", que permitiría tomar en cuenta la dimensión colectiva del exterminio. No lo hizo hasta 2002, y fue sin efecto retroactivo.

"Con el Derecho común penal", los jueces estaban atados de manos, resume Andrej Umansky, investigador de derecho penal de la universidad de Colonia.

La calificación de "asesinato con agravante" conlleva la cadena perpetua (que en la práctica se reduce a 15 años). Pero los magistrados "tenían ante sí a acusados de edad avanzada e integrados" socialmente, que habían actuado en el marco de un "Estado dictatorial", recuerda Umansky.

Durante décadas, los tribunales siguieron dos principios.

Por un lado exigían pruebas de una participación individual. Hubo que esperar a la condena en 2011 de John Demjanjuk, un exguardia de Sobibor, y la del año pasado contra Oskar Gröning, excontable de Auschwitz, para prescindir de este requisito.

Además reservaban las condenas más largas para quienes habían matado por iniciativa propia o con saña. A los otros los trataban como "cómplices", ejecutantes "desprovistos de voluntad propia", afirma Daniel Bonnard.

La comunidad judía aplaude la condena

Varios representantes de comunidades judías en todo el mundo aplaudieron la condena.

El presidente del Consejo Central de los Judíos de Alemania, Josef Schuster, consideró en declaraciones avanzadas por el diario "Neue Westfälische" que "la sentencia a un miembro de las SS tiene un gran significado para las víctimas y para sus familiares".

No obstante, añadió que la condena de hoy en Alemania no puede reparar el retraso "de décadas" de la Justicia alemana en la persecución de estos delitos.

Por su parte, el centro Wiesenthal de Jerusalén -que busca en todo el mundo a criminales nazis y a sus colaboradores- recalcó que la sentencia refleja el "papel decisivo" que tuvieron las personas individuales, incluso aquellas que no estaban en los centros de decisión, en el genocidio.

Sin la participación de estas personas de menor rango no podría haberse llevado a cabo el asesinato de 1,3 millones de personas en el campo de exterminio de Auschwitz, aseguró el director del Centro Wiesenthal, Efraim Zuroff.

Zuroff instó a la Justicia alemana a seguir adelante con estos juicios: "La búsqueda de la justicia para las víctimas del holocausto merece todos los esfuerzos".

El presidente del Congreso Mundial de los Judíos, Ronald Lauder, cuyo colectivo ejerció de acusación particular en este juicio, aseguró que Hanning "ha recibido el castigo que se merece".