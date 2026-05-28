El Mundo

Airbus presenta nuevo caza furtivo para la Fuerza Aérea Alemana con capacidad supersónica y 1.200 horas de vuelo

El programa Quadriga moderniza la Luftwaffe con 38 nuevos Eurofighter diseñados para operaciones avanzadas y defensa aérea europea

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Por O Globo / Brasil / GDA
Airbus mostró el primer Eurofighter Tranche 4 alemán, equipado con tecnología furtiva y sistemas avanzados para misiones de alta amenaza.
Airbus mostró el primer Eurofighter Tranche 4 alemán, equipado con tecnología furtiva y sistemas avanzados para misiones de alta amenaza. (Fuerzas Armadas Alemanas/Fuerzas Armadas Alemanas)







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