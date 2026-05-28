Airbus presenta nuevo caza furtivo para la Fuerza Aérea Alemana con capacidad supersónica y 1.200 horas de vuelo

Airbus mostró el primer Eurofighter Tranche 4 alemán, equipado con tecnología furtiva y sistemas avanzados para misiones de alta amenaza.

La empresa Airbus presentó el primer caza Eurofighter Tranche 4 destinado a la Fuerza Aérea Alemana, conocida como Luftwaffe. La aeronave forma parte del programa Quadriga, iniciativa que contempla la entrega de 38 nuevos aviones de combate para sustituir modelos más antiguos.

La presentación ocurrió durante el Airbus Defence Summit 2026, realizado el 20 de mayo en Manching, Alemania.

El contrato firmado por el gobierno alemán incluye 30 aeronaves monoplaza y ocho biplaza. Estos aviones reemplazarán los Eurofighter Tranche 1, que ya entraron en proceso de retiro.

Airbus informó que las entregas finalizarán antes de 2030. La compañía indicó que el programa también permitirá mantener activa la línea de producción alemana mientras Europa desarrolla futuros sistemas de combate aéreo.

La versión Tranche 4 incorpora mejoras relevantes frente a generaciones anteriores. Entre ellas destaca un radar de barrido electrónico activo AESA, además de nuevos sistemas de hardware y software.

La aeronave también amplía sus capacidades para misiones aire-aire y aire-superficie. Airbus describió este modelo como el Eurofighter europeo más moderno fabricado hasta la fecha y con vida útil prevista más allá de 2060.

Los aviones del programa Quadriga utilizarán inicialmente el radar European Common Radar System Mk 1 Step 0. Más adelante recibirán una actualización al estándar ECRS Mk 1 Step 1.

Parte de la flota también integrará pods Saab Arexis instalados en las puntas de las alas. Estos equipos forman parte del programa Eurofighter EK de guerra electrónica de la Luftwaffe.

La llegada del Tranche 4 ocurre en medio de una acelerada modernización militar alemana. Además de sustituir los modelos antiguos, los nuevos Eurofighter reforzarán las misiones de vigilancia aérea de la OTAN, defensa del espacio aéreo europeo y ataques de precisión.

El programa Quadriga también tiene relevancia industrial para Europa. El Eurofighter representa el mayor programa de defensa del continente y reúne a Alemania, Reino Unido, Italia y España.

La compra de 38 aeronaves se firmó en 2020. Con ese acuerdo, Alemania se consolidó como el mayor cliente del programa Eurofighter.

La presentación del primer avión también respalda la estrategia alemana de mantener al Eurofighter como uno de los pilares de su aviación de combate hasta la llegada del futuro sistema FCAS.

Alemania además ordenó una nueva serie Tranche 5 con 20 aeronaves adicionales. La medida busca asegurar la continuidad industrial y operativa hasta la década de 2040.

Entre las características más avanzadas del nuevo caza destaca una estructura 30% más ligera. La aeronave también puede mantener la turbina activa durante más de 1.200 horas de vuelo sin requerir mantenimiento.

El avión está compuesto por apenas 15% de metal, condición que mejora sus capacidades furtivas frente a radares enemigos y aumenta su supervivencia en combate.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.