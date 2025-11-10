Agentes de la CBP sospecharon de una camioneta Ford en Texas y hallaron droga valorada en más de $1 millón

CBP interceptó dos cargamentos de metanfetamina en Texas valorados en más de $2 millones ocultos en una Ford y una Suburban.

En dos operativos distintos realizados en Texas, autoridades de Estados Unidos incautaron más de 100 kilogramos de presunta metanfetamina oculta en vehículos que intentaban ingresar desde México. El valor estimado de la droga supera los $2 millones.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvieron el pasado 30 de octubre una camioneta Ford que intentaba ingresar al país desde México a través del Puente Internacional de Pharr, en la frontera con Tamaulipas.

Durante una inspección no intrusiva y posterior revisión física, encontraron 30 paquetes ocultos con 62,5 kilogramos de presunta metanfetamina.

Según reportó la agencia federal, el cargamento tendría un valor aproximado de $1.231.750 en el mercado negro. La CBP decomisó tanto la droga como el vehículo, mientras que agentes especiales del área de Investigaciones de Seguridad Nacional detuvieron al conductor e iniciaron una investigación penal.

El director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas indicó que los agentes utilizaron todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para frustrar el intento de contrabando.

Un día antes, el 29 de octubre, ocurrió otra incautación similar. En el Puente Internacional Camino Real, un agente remitió una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2008 para una inspección secundaria. Allí se detectaron cinco botellas de plástico que contenían 40,3 kilogramos de presunta metanfetamina, valorada en aproximadamente $816.556.

Ambos operativos forman parte de los controles rutinarios que la CBP realiza en la frontera sur de Estados Unidos, donde se ha reportado un aumento en las incautaciones de drogas.

La agencia comunicó que durante el mes de agosto se registró un incremento del 37% en las incautaciones de metanfetamina, lo que representa más de 55.000 libras de esta sustancia decomisadas. Ese mes se ubicó como el tercero con más incautaciones durante el segundo mandato de la actual administración presidencial.

En contraste, la CBP señaló que el tráfico de fentanilo en la frontera sur disminuyó un 56% en comparación con el mismo periodo de 2024.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, indicó que la secretaria Kristi Noem y su equipo continúan los esfuerzos para detener el flujo de drogas letales hacia las comunidades estadounidenses, siguiendo la directriz presidencial de desmantelar las operaciones de los carteles.

