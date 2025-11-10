El Mundo

Agentes de la CBP sospecharon de una camioneta Ford en Texas y hallaron droga valorada en más de $1 millón

En dos operativos consecutivos en Texas, hallaron más de 100 kilogramos de metanfetamina en vehículos provenientes de México

Por La Nación / Argentina / GDA
CBP interceptó dos cargamentos de metanfetamina en Texas valorados en más de $2 millones ocultos en una Ford y una Suburban.
CBP interceptó dos cargamentos de metanfetamina en Texas valorados en más de $2 millones ocultos en una Ford y una Suburban. (CBP/CBP)







