El Mundo

Aerolínea usó la imagen de una mujer sin su permiso durante años y ahora deberá pagar una fuerte indemnización

El juez argentino concluyó que Iberia no presentó pruebas válidas que justificaran el uso comercial de las imágenes

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Avión de Iberia en el AIJS
Avión de Iberia en el Aeropuerto Juan Santamaría. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaIberiaArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.