¿A cuánto asciende la presunta fortuna oculta de Nicolás Maduro? Lujos, mansiones y el rastro del oro en el exterior.

Opositores del destituido presidente venezolano Nicolás Maduro se manifiestaron en Doral, Florida, este 4 de enero de 2026. Fotografía:

Unidad Investigativa de El Tiempo. El envío desde Venezuela de al menos 113 toneladas de lingotes de oro hacia Suiza, en los primeros años del régimen de Nicolás Maduro, es tan solo una de las piezas que se rastrea del complejo esquema de saqueo y ocultamiento de bienes en el exterior de esa dictadura.

Si bien los presos políticos, la estabilidad en Venezuela y el manejo del petróleo aparecen en la lista de prioridades de la transición, que se inició tras la extracción de Maduro, el botín es otro de los asuntos que Estados Unidos busca establecer.

El anuncio de la confederación del gobierno suizo, de congelar durante 4 años los bienes de Nicolás Maduro y de 36 de sus alfiles, es tan solo el primer paso de una serie de medidas que incluyen el rastreos a cuentas y propiedades en países como Malasia, Turquía, República Dominicana, Malta, Reino Unido, España, Italia y hasta Estados Unidos.

De hecho, se abrió una vía alterna en la que fichas del régimen, que han entregado información sobre estas fortunas, esperan que les liberen cuentas bancarias y hasta mansiones confiscadas en Florida (Estados Unidos).

Una de las mansiones incautadas vinculada a Nicolás Maduro. (Unidad Investigativa El /La Nación)

Mansiones en Coral Gables

Sobre Maduro y su entorno, se estima que su fortuna asciende a más de $3.800 millones. De hecho, el 13 de agosto pasado la fiscal de los Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que se incautaron mansiones, aeronaves, vehículos de alta gama y joyas vinculadas al dictador por un valor aproximado de $700 millones.

En la incautación se incluyen mansiones en Florida, en el exclusivo sector de Coral Gables y Sunny Isles, haciendas de lujo en República Dominicana y el avión Dassault Falcon 900EX, que era utilizado para viajes internacionales y operaciones del régimen.

Dentro de los vehículos incautados a Maduro hay una flota de nueve autos de alta gama, incluyendo Rolls-Royce y Lamborghini.

Además, relojes Rolex con diamentes y Patek Philippe, y lingotes de oro confiscados en cajas de seguridad.

Según el medio francés Medium, muchos de los fondos ligados al régimen se movieron a través de firmas en Malta y otros países, a nombre de familiares y allegados.

A Maduro y a Cilia Flores, quienes hoy duermen en una cama de acero en una prisión de Brooklyn, también se le venían documentando extravagancias.

En setiembre de 2018, mientras aumentaba el número de presos políticos en Venezuela, viajaron a Estambul (Turquía), y fueron fotografiados en el restaurante Nurs Et, del chef Salt Bae, reconocido a nivel mundial y con sucursales en Miami, Nueva York y Dubái.

Allí, un filete bañado en oro puede costar desde 650 dólares hasta 2.000 dólares.

En contraste, por redes han empezado a circular fotos de las raciones de comida de Maduro y su esposa en la cárcel de Brooklyn donde se encuentran: solo se ve pan, arroz, salchichas y verduras.

El apartamento en la Quinta Avenida

El magnate venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovisión y de la compañía de seguros La Vitalicia, aparece en la lista de ‘clientes’ castigados por Suiza y en el de poseedor de fortunas amasadas durante el régimen.

Sobre Gorrín se sabe que Estados Unidos ya le incautó una serie de propiedades que tenía en Nueva York y en Florida, dentro de un proceso por presuntamente haber facilitado el pago de más de $150 millones de sobornos a funcionarios de la tesorería de Venezuela.

En total, son 24 bienes que están valorados en más de $77 millones, según bases de datos inmobiliarias estadounidenses.

De las propiedades incautadas, hay un predio estimado en $19 millones. Se trata de un apartamento cerca de la Quinta Avenida de Nueva York, a pocos pasos del famoso Museo de Arte Moderno de esa ciudad y diagonal al consulado de Venezuela en Manhattan.

Gorrín también aparece en papeles de otros seis apartamentos que también se encuentran en La Gran Manzana y están valorados en más de dos millones de dólares cada uno.

El avión de US $20 millones que EE. UU. le quitó a Diosdado Cabello Foto (Unidad Investigativa El Tiempo/El Tiempo)

El jet de Diosdado

Desde setiembre de 2018, EL TIEMPO reveló que otra de las fichas del régimen a la que le incautaron bienes en Estados Unidos es al llamado segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello.

En efecto, para autoridades estadunidenses un lujoso jet de 20 millones de dólares y matrícula N488RC, incautado en ese año en Florida, es tan solo una de las propiedades que Cabello habría adquirido con dineros procedentes de actividades de corrupción y narcotráfico y que figuraban a nombre de Rafael Alfredo Sarria Díaz, su señalado testaferro.

En 2018, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO publicó un listado de 14 suntuosas propiedades ligadas al señalado testaferro de Cabello, ubicadas en al menos tres países y que se habrían adquirido con recursos ilícitos que llevaron a Washington a abrirles un expediente en la temida Lista Clinton.

Uno de los inmuebles que están a nombre de Sarria, empresario venezolano de 59 años, es una mansión en un condominio en Boca Ratón, Florida, muy cerca de concurridas zonas comerciales y varios campos de golf.

Y la otra, tal vez la más lujosa, fue hallada en pleno corazón de Manhattan. Es un apartamento situado en el décimo piso de un pomposo edificio de Park Avenue.

Mansiones en España

Lo que creen los investigadores del Departamento del Tesoro es que estas propiedades se adquirieron a través de la triangulación y lavado de activos por medio de tres empresas de Sarria que ya fueron intervenidas.

A través de esas compañías se habrían movido dineros producto del narcotráfico y la corrupción de la dictadura venezolana que, además, sirvieron para adquirir dos lujosas viviendas en España, específicamente en la comunidad de Madrid.

Uno está ubicado en La Moraleja, zona en el norte de la capital española, a 20 minutos en carro del centro de la ciudad, caracterizada por tener grandes conjuntos de casas con piscina y amplias zonas verdes.

Y otra está a 15 minutos del centro, en el oriente de la ciudad, en el área residencial conocida como calle de la Peña Pintada.

En ese rastreo se propiedades aparece la presidenta interina Delcy Rodríguez, cercana a políticos españoles y quien hizo un viaje a Madrid que aparece documentado en uno de los grandes escándalos de corrupción de ese país: el caso Koldo.

En ese capítulo también clasifican los hijos e hijastros de Nicolás Maduro, quienes acumula una fortuna personal producto del saqueo de PDVSA. Estados Unidos remitió a un juez de la Audiencia Nacional Española audios de un encuentro en Madrid (en marzo de 2017) de un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales 600 millones de euros procedentes de la corrupción de la petrolera PDVSA. Según esa evidencia, de este monto, 159 millones corresponderían a los tres hijastros del dictador Maduro como mordida: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.

El penthouse de Rodríguez

Y en Venezuela se tiene información de que Jorge Rodríguez, el hoy presidente de la Asamblea de ese país y hermano Delcy Rodríguez, construyó un Penthouse sobre La Casona Anauco Arriba, una propiedad que era patrimonio cultural.

Rodríguez levantó el lujoso predio cuando era alcalde de Caracas, en el año 2015. En ese momento se aseguró que iba a ser destinado como un centro de reuniones y el Consejo Legislativo aprobó la cantidad de 266,8 millones de bolívares para financiar la obra, pero terminó siendo una de sus residencias.

Se rastrea si hay más bienes ocultos de las fichas del régimen y testaferros en otros países, incluido Nicaragua. Informes reservados señalan que allí también ha ido a parar oro colombiano ligado al Eln.