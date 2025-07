¿Tiene que cambiar su domicilio para las elecciones de 2026? Le explicamos el proceso para hacerlo dentro y fuera de Costa Rica

Las elecciones nacionales de 2026 están a la vuelta de la esquina. Faltan solo siete meses para que haya que salir a votar por un nuevo presidente o presidenta de la República, así como por una nueva conformación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, si quiere cambiar su domicilio electoral, tiene que hacerlo pronto.

Si necesita realizar la modificación del sitio de votación solo tiene tres meses para hacerlo, pues la fecha límite para cambiar de centro de votación es el próximo 30 de septiembre .

En este artículo le explicamos cómo puede hacerlo —incluso si está fuera del país.

El padrón electoral de cara a los comicios de 2026 está compuesto por 3,7 millones de personas mayores de 18 años. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

El proceso básico

Si el cambio de domicilio electoral es dentro de Costa Rica, tiene que ir de forma presencial a las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones más cercanas y solicitar el cambio.

Para ello, únicamente debe de llevar consigo su cédula.

El trámite es gratuito y se parece al que se realiza para solicitar un nuevo documento de identidad. Por ejemplo, le tomarán una nueva fotografía, su firma y sus huellas dactilares. Sin embargo, no le darán un nuevo plástico y todo esto solo servirá para realizar la verificación de su identidad.

Según señala el TSE, este servicio es de resolución “inmediata”; es decir, el cambio de domicilio queda en firme en el acto.

Para revisar todas las ubicaciones del Registro Civil en Costa Rica, puede ingresar al sitio tse.go.cr/contactenos.htm. El horario de atención es de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en la sede central de San José y en todas las oficinas regionales .

Un proyecto firmado por diputados de diferentes partidos políticos pretendía habilitar un mecanismo electrónico para el traslado de domicilio electoral en el territorio costarricense; sin embargo, el texto no ha caminado en el Congreso.

Si está fuera del país

Si tiene que cambiar de domicilio electoral porque está viviendo fuera de Costa Rica, puede hacerlo en una oficina del Registro Civil en suelo costarricense.

No obstante, también está la opción de hacerlo a distancia, en línea.

Para ello, debe de ingresar al sitio de solicitud de traslado electoral del TSE, y llenar un formulario.

En la misma página, la autoridad electoral le indica los documentos que debe de tener a mano para realizar este trámite. Ellos son:

Su cédula de identidad más reciente , con una fecha de vencimiento mayor o igual al 31 de febrero de 2026.

, con una fecha de vencimiento mayor o igual al 31 de febrero de 2026. Una fotografía tamaño pasaporte con fondo gris claro , en formato JPG y con un tamaño de 175 por 140 pixeles, en la cual se identifique correctamente su rostro (sin lentes, gorros o cabello en la cara).

, en formato JPG y con un tamaño de 175 por 140 pixeles, en la cual se identifique correctamente su rostro (sin lentes, gorros o cabello en la cara). Una fotografía de su firma idéntica a la que aparece en su cédula de identidad , en formato JPG y con un tamaño de 150 por 320 pixeles, con tinta negra y en fondo blanco.

, en formato JPG y con un tamaño de 150 por 320 pixeles, con tinta negra y en fondo blanco. Una fotografía de su huella dactilar, en formato BMP y con un tamaño de 416 por 416 pixeles. Para ello, se debe de pasar la huella por una almohadilla con tinta o grafito y estamparla en una hoja en blanco.

El procedimiento también se puede realizar de forma presencial en los más de 40 consulados habilitados , pero usualmente es necesario solicitar una cita. Además, se tiene que mostrar la cédula vigente y se deben aportar dos fotografías tamaño pasaporte, según los requisitos publicados por la Embajada de España. Si no tiene su cédula en vigor, entonces no puede realizar el trámite.

Los consulados costarricenses con una mayor cantidad de electores inscritos, hasta marzo pasado, eran todos de diferentes zonas de Estados Unidos. El principal es el de Nueva York (con 17.955 personas), seguido por Miami (6.865), Los Ángeles (5.588) y Atlanta (4.437).

Otros como Indonesia (9), Jamaica (10), Kenia (13), India y Turquía (14) ni siquiera alcanzaban las 15 personas.

Nota estadística : Según datos del TSE, los consulados costarricenses en el extranjero registraban 59.643 personas empadronadas hasta enero pasado. Este número es mayor a la cantidad de personas que estuvieron habilitadas para votar fuera del país en las elecciones de 2022, que fue de 50.833 electores.

Costa Rica admite el voto en el extranjero. Sin embargo, para poder aplicarlo, el ciudadano tiene que cambiar su domicilio electoral oportunamente. (LUIS ACOSTA/AFP)

Fecha límite

El 30 de septiembre es la fecha límite para realizar cambios al padrón electoral . Por eso, es el último día en el que se puede solicitar la modificación del domicilio para la votación.

También es el último día para solicitar cédula por primera vez o reincorporarse al padrón electoral si su documento de identidad está vencido.

El TSE informó en junio pasado que podría haber unos 156.000 nuevos electores en 2026. Este número corresponde a la suma de las 144.869 personas que nacieron entre el 5 de febrero de 2006 y el 1º. de febrero de 2008, y las más de 11.700 personas que obtuvieron su naturalización costarricense en los últimos años. No obstante, la entidad aseguró que casi la mitad de esas personas no habían pedido su cédula todavía y, por lo tanto, no estaban empadronados.

Hasta el 30 de abril anterior, el padrón electoral nacional estaba integrado por 3,7 millones de costarricenses. De ese gran total, 1,86 millones eran mujeres y 1,84 millones eran hombres.