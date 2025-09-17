El Explicador

Cómo resolver un choque menor en minutos, sin esperar al tráfico y con respaldo legal

Conciliar tras un choque menor es posible y más sencillo de lo que parece; le explicamos paso a paso qué debe hacer

Por Cristian Mora
Choque
El DAM y el Pacto Amistoso permiten conciliar tras un choque menor en Costa Rica sin esperar a Tránsito. (Freepik/Cortesía/Canva)







