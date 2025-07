El caso Andy Byron en el concierto de Coldplay: ¿Qué dice la ley en Costa Rica?¿Perdés tu privacidad en espacios públicos? Explicamos

Esperaste meses para ir a escuchar a tu banda favorita. Invitás a esa persona especial, disfrutás amorosamente con ella del concierto y, durante una de las canciones, el camarógrafo del “kiss cam”, por cosas del azar, decide enfocarte y la imagen queda expuesta frente a miles de asistentes.

Tu reacción llama tanto la atención que hasta el cantante bromea sobre si es timidez… o una infidelidad. El momento, que duró apenas unos segundos, se vuelve viral y recorre todo Internet. Solo que a quien abrazabas no es tu pareja oficial sino una subalterna. Y vos sos casado y el CEO de una empresa reconocida.

De seguro ya sabés de qué curiosa situación estamos hablando: la reciente de Andy Byron, CEO de Astronomer. Lo más probable es que la vasta mayoría de personas no tienen nada que ocultar cuando van a un evento público, pero de igual forma surgió una pregunta a nivel mundial: ¿podemos ser grabados sin nuestro consentimiento? En este Expli lo abordaremos aplicado a la ley costarricense.

Si estás con prisa, te lo resumimos en pocas palabras:

- Sí, te pueden grabar si estás en un lugar público o en un evento donde aceptaste condiciones al comprar la entrada (como un concierto).

- Tu imagen está protegida por ley, pero hay excepciones : si sos figura pública, si hay interés noticioso o si aceptaste términos al ingresar (la importancia de la letra pequeña que casi nadie lee).

- No se considera violación a la privacidad si la grabación es parte del espectáculo o del contexto general del evento, y no tiene fines comerciales.

Si tenés más tiempo, vamos por partes: entendamos los aspectos legales

Primero, tenés que entender que nuestro derecho de imagen es parte de los derechos de la personalidad que tenemos todos los ciudadanos. Este se manifiesta de forma negativa (cuando nos negamos a que se nos tome una fotografía), o de forma positiva (cuando más bien lo solicitamos).

La ley costarricense establece que nuestra imagen solo puede ser publicada o reproducida con el consentimiento de la persona. Pero… este derecho de la personalidad no es absoluto, sino que tiene excepciones, también fijadas por la ley, explicó el abogado y catedrático en Derecho Penal, Dr. Carlos Tiffer.

Entonces, no es necesario que des tu consentimiento para que tu imagen sea captada, publicada o reproducida si:

-Sos una persona con notoriedad: estás sujeto a la función pública, si sos policía, ministro, diputado, profesor, rector, artista o empresario.

-Si hay razones de justicia: como cuando la policía o las autoridades buscan a sujetos, por ejemplo el OIJ.

-Estás en una ceremonia de interés público: actividades que por su origen permiten la captación, publicación y reproducción de la imagen.

-Estás en lugares públicos: como fue el caso del empresario y su colega.

¿Por qué te pueden grabar en un concierto sin tu permiso?

El abogado en tecnologías de la información y propiedad intelectual, Andrés Corrales, explica que, en el proceso de adquirir entradas para espectáculos públicos, estas compras están ligadas a la aceptación de una serie de términos, condiciones y políticas.

“Ahí se esclarece que la persona, eventualmente, por estar en el lugar con cámaras y público, puede ser grabada en video, audio y otros soportes como parte del show y desarrollo normal del espectáculo”, comenta el abogado.

¿No te habías dado cuenta antes? Es porque este tipo de acuerdos podrían considerarse contratos de adhesión. Es decir, cuando una persona acepta un contrato de manera unilateral: no se le pregunta qué piensa, sino que al comprar la entrada y continuar al acceso del servicio, “acepta tácitamente estas condiciones”.

Esto se resuelve leyendo la letra pequeña y los términos y condiciones de los servicios y productos que adquirimos, pero, seamos francos: casi nadie lee esta letra menuda.

Si vas a un concierto, tené en cuenta que…

Tu imagen puede ser expuesta por las cámaras del show. Es algo normal, ya que hay actividades como el “kiss cam”, o dinámicas donde ponen a bailar a los fans o a mostrar su vestimenta. También es común que se proyecten carteles o momentos especiales, como personas cantando o abrazándose.

En ese sentido, la organización no tendría responsabilidad por la difusión de las imágenes, siempre que se usen para fines del espectáculo y no para su comercialización , de acuerdo con Corrales. Por el contexto del lugar, no hay control sobre a quién o qué se graba.

De acuerdo con el abogado, en nuestro contexto y en la Unión Europea se han encontrado casos en los que los tribunales han determinado que aquellas personas con cierto grado de exposición tienen que tener mayor tolerancia a la divulgación de su información personal o de la recolección de sus datos en soportes de audio y video.

De hecho, este tipo de contenido en redes sociales se convierte en un elemento noticioso, ya que las personas lo comparten, comentan, discuten y surgen dudas como las que te aclaramos en este ‘Expli’.

El CEO de Astronomer apareció en un show de Coldplay junto a una mujer que no sería su esposa. Las redes estallaron con especulaciones. (Pop Base/LinkedIn)

Entonces, ¿qué es lo recomendable?

Si no querés arriesgarte a que te graben y salir en una pantalla gigante, lo mejor es no ir. Pero sería algo exagerado, porque fijo todos queremos disfrutar de nuestra banda o artista favorito.

Si no, lo recomendable es:

-Estar pendiente de qué está pasando en tu entorno, por si una cámara te está enfocando.

-Buscar asientos en zonas menos visibles.

-Evitar espacios donde sabés que los artistas interactúan con el público.

-Leer los términos y condiciones de las entradas en busca de si hay algo con lo que no estás de acuerdo.