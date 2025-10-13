El Explicador

Casa contenedor en Costa Rica: cuánto cuestan, qué permisos requieren y cómo es vivir en una de ellas

Explicamos qué debés saber antes de optar por transformar un contenedor en tu hogar

Por Cristian Mora
Casas de contenedores
La casa contenedor prometen rapidez y ahorro, pero requieren los mismos permisos que una construcción tradicional. (Milenium /Cortesía)







Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

