Economía

Zollner amplía planta en Cartago y prevé crear 500 empleos adicionales en próximos 4 años

Multinacional busca fortalecer proyectos vinculados con las industrias aeroespacial, salud y ciencias de la vida, electrónica industrial y tecnología automotriz

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Por Óscar Rodríguez
Las principales industrias de enfoque de Zollner son los sectores aeroespacial, salud y ciencias de la vida, electrónica industrial y tecnología automotriz.
Las principales industrias de enfoque de Zollner son los sectores aeroespacial, salud y ciencias de la vida, electrónica industrial y tecnología automotriz. (Cortesía Procomer/Cortesía Procomer)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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