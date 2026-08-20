Zollner amplía planta en Cartago y prevé crear 500 empleos adicionales en próximos 4 años

Las principales industrias de enfoque de Zollner son los sectores aeroespacial, salud y ciencias de la vida, electrónica industrial y tecnología automotriz.

Zollner Electronics Costa Rica amplió su planta de manufactura en la Zona Franca La Lima, en Cartago, lo que permitirá sumar 10.000 metros cuadrados de infraestructura y crear paulatinamente unos 500 nuevos puestos de trabajo de aquí a 2030.

La expansión forma parte de la estrategia Zollner Americas 2030, con la que la compañía busca triplicar sus ventas durante los próximos cuatro años y aumentar su capacidad para atender el mercado norteamericano.

La multinacional alemana no informó el monto de la nueva inversión. La empresa anunció en 2013 su llegada a Costa Rica y estableció su primera planta en enero de 2015.

La empresa, especializada en manufactura electrónica avanzada, pretende fortalecer proyectos vinculados con las industrias aeroespacial, salud y ciencias de la vida, electrónica industrial y tecnología automotriz.

Además, la operación en Costa Rica se convertirá en un Centro Global de Servicios Compartidos y Hub de Ingeniería para respaldar las instalaciones de Zollner en Estados Unidos y otras operaciones internacionales.

Actualmente, la compañía cuenta con cerca de 500 colaboradores en Costa Rica, de los cuales 90% reside en Cartago. La expansión contempla la contratación de profesionales, principalmente en áreas técnicas, durante los próximos años.

“Esta ampliación refleja la confianza de Zollner en Costa Rica y, especialmente, en el talento de Cartago”, afirmó Octavio Matus, gerente general y director de sitio de Zollner en Costa Rica.

La empresa también mantiene alianzas con instituciones técnicas y universitarias de Cartago para fortalecer la formación del talento requerido por la manufactura avanzada.

Según Procomer, la ampliación generará encadenamientos con más de 80 proveedores locales de servicios como procesamiento de metales, fundición, moldeo de plástico, tratamiento de superficies y ensamblaje de cables.

“La reinversión es una señal de confianza de las empresas que ya operan en Costa Rica”, señaló Laura López, gerente general de Procomer.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó que la decisión demuestra la capacidad del país para atraer proyectos de mayor sofisticación.