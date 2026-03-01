Economía

¿Y si la riqueza está en los desechos? El camino en bioeconomía que Costa Rica construye

Costa Rica tiene proyectos innovadores con algas, bioplásticos y suplementos de alto valor a partir de los residuos de sus cultivos.

Por Sharon Peñaranda
María Paula Palma y sus socias de Biotopika utilizan papas golpeadas o desechadas para producir una crema que ayuda contra la dermatitis.
