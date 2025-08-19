Xiaomi pretende vender sus vehículos eléctricos en Europa en 2027

El fabricante tecnológico chino Xiaomi pretende desembarcar en 2027 en el mercado de automóviles eléctricos de Europa, que considera “el más difícil”, según anunció este martes 19 de agosto la compañía tras la presentación de sus cuentas del segundo trimestre.

“Esperamos entrar oficialmente en el mercado europeo en 2027”, confirmó el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, durante una conferencia con analistas, en la que expresó su confianza en el éxito futuro de Xiaomi Automobile, así como también del modelo y metodología de la compañía.

En este sentido, el fabricante chino espera aplicar en los modelos internacionales el mismo modelo de negocio desarrollado en China, añadiendo que, en la actualidad, Xiaomi está realizando las investigaciones y los preparativos necesarios para su desembarco, aunque apuntó que aún no tiene un plan de producto específico.

LEA MÁS: Carro eléctrico de segunda: lo que debés revisar antes de comprar uno usado

“Empezamos con el mercado más difícil, es decir, Europa. Queremos hacer un buen trabajo primero en la tarea difícil y luego avanzaremos hacia las más fáciles”, resumió el directivo.

Asimismo, en cuanto a la fortaleza de la marca Xiaomi en el extranjero, destacó que la notoriedad es del 95% o superior, como en España y otros países, aunque el fabricante chino reconoce que sus vehículos eléctricos aún no tienen esta repercusión, por lo que “antes de 2027, debemos resolver el problema de la notoriedad de la marca Xiaomi y cómo fomentar el interés de los usuarios en ellos”.

“No me preocupa demasiado este problema de notoriedad. En China, también empezamos desde cero. Así que no estoy particularmente preocupado”, señaló el directivo.

El fabricante tecnológico chino Xiaomi pretende desembarcar en 2027 en el mercado de automóviles eléctricos de Europa. (MICHEAL ZHANG/Michael Zhang / AFP.)



