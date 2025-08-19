Economía

Xiaomi pretende vender sus vehículos eléctricos en Europa en 2027

“Empezamos con el mercado más difícil, es decir, Europa. Queremos hacer un buen trabajo primero en la tarea difícil y luego avanzaremos hacia las más fáciles”, resumió el presidente de Xiaomi

Por Europa Press

El fabricante tecnológico chino Xiaomi pretende desembarcar en 2027 en el mercado de automóviles eléctricos de Europa, que considera “el más difícil”, según anunció este martes 19 de agosto la compañía tras la presentación de sus cuentas del segundo trimestre.








XiaomiVehículos eléctricosEuropa
