WeWork abre nuevo espacio en Belén con inversión de $3 millones y ya tiene inquilino internacional

Elevate inicia operaciones en Costa Rica desde el nuevo centro corporativo de WeWork en Belén, que impulsa el crecimiento empresarial en la región

Por Damián Arroyo C.
El nuevo centro de WeWork en El Cafetal marca la expansión de Elevate y responde a la creciente demanda por infraestructura empresarial flexible.
El nuevo centro de WeWork en El Cafetal marca la expansión de Elevate y responde a la creciente demanda por infraestructura empresarial flexible. (WeWork/Cortesía)







