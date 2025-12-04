WeWork abre nuevo espacio en Belén con inversión de $3 millones y ya tiene inquilino internacional

El nuevo centro de WeWork en El Cafetal marca la expansión de Elevate y responde a la creciente demanda por infraestructura empresarial flexible.

WeWork inauguró su tercera sede en Costa Rica, ubicada en el Centro Corporativo El Cafetal, en Belén. Este nuevo espacio tiene más de 3.000 m², capacidad para 650 estaciones de trabajo y eleva la presencia de la compañía a 26.300 m² distribuidos en tres ubicaciones: Escazú, Cariari y ahora El Cafetal.

La apertura de esta sede también marcó el inicio de operaciones en el país de la empresa Elevate, compañía global con presencia en nueve países, especializada en soluciones de talento, tecnología y servicios empresariales. Su decisión de instalarse en este nuevo centro refuerza la demanda por infraestructura flexible que permita escalar operaciones sin inversiones iniciales.

La infraestructura fue desarrollada por Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios, con una inversión superior a los $3 millones. El edificio, certificado LEED Silver y con Bandera Azul Ecológica, generará cerca de 50 empleos.

Según el comunicado de prensa, WeWork creció de forma sostenida en 2025, con más de 160 empresas operando desde sus oficinas y una capacidad total de 5.350 unidades de trabajo.

Por su parte, Elevate llega a Costa Rica con más de 1.000 profesionales en su equipo global, operando desde este nuevo hub para atender clientes en Estados Unidos, Europa y América Latina. Su enfoque combina movilidad internacional, modelos híbridos, transformación digital e implementación de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Iniciará con un equipo base en áreas como recursos humanos, finanzas, compras y tecnologías de información, y proyecta un crecimiento progresivo en los próximos dos años.