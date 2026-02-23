Economía

Vientos de diciembre y enero afectaron 17 viviendas aseguradas y reclamos al INS suman hasta ¢31 millones

Propietarios presentaron 17 solicitudes de indemnización ante el INS tras daños por viento

Por Damián Arroyo C.
El paso de un torbellino por el distrito Mercedes en Heredia, destechó varias casas y provocó daños en vehículos, así como el tendido eléctrico.
El paso de un torbellino por el distrito Mercedes en Heredia, destechó varias casas y provocó daños en vehículos, así como el tendido eléctrico. (Imagen con fines ilustrativos). (Foto: cor/Foto: cortesía)







