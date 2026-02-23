Vientos de diciembre y enero afectaron 17 viviendas aseguradas y reclamos al INS suman hasta ¢31 millones

El paso de un torbellino por el distrito Mercedes en Heredia, destechó varias casas y provocó daños en vehículos, así como el tendido eléctrico. (Imagen con fines ilustrativos).

Los fuertes vientos que impactaron al país entre diciembre del 2025 y enero del 2026 provocaron daños en 17 viviendas aseguradas ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), según datos suministrados por la aseguradora.

En promedio, los eventos afectaron una vivienda cada cuatro días durante ese periodo.

De acuerdo con el INS, los 17 propietarios presentaron solicitudes de indemnización bajo alguna de las pólizas de incendio que ofrece la entidad.

Según la institución, los casos se encuentran en trámite y representan indemnizaciones por hasta ¢31 millones en conjunto. El monto podría variar tras las inspecciones técnicas que realiza el personal especializado del instituto.

La mayoría de los reportes se registró en las provincias de Alajuela y Heredia.

Qué cubren las pólizas de incendio

El INS explicó que las pólizas de incendio no solo cubren daños por fuego. También contemplan afectaciones por inundaciones, deslizamientos, temblores y vientos.

Según indicó Karla Huezo, subjefa de la Dirección de Seguros Generales del INS, en los casos por viento es frecuente encontrar casas destechadas o daños en paredes. El equipo técnico evalúa cada situación y define la indemnización según el nivel de afectación.

La funcionaria añadió que la póliza también cubre daños en electrodomésticos cuando corresponde.