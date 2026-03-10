Economía

Usuarios podrán pagar transporte público con tarjeta recargable sin cuenta bancaria: así puede obtenerla

Conozca cómo funciona, cuánto cuesta y dónde podrá conseguirla a partir de abril en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
Una nueva tarjeta prepago permitirá pagar buses y trenes en Costa Rica sin necesidad de tener cuenta bancaria. El Monedero SINPE-TP comenzará a venderse en abril y podrá recargarse de forma electrónica.
Una nueva tarjeta prepago permitirá pagar buses y trenes en Costa Rica sin necesidad de tener cuenta bancaria. El Monedero SINPE-TP comenzará a venderse en abril y podrá recargarse de forma electrónica. (BCR/Cortesía)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

