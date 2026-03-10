Usuarios podrán pagar transporte público con tarjeta recargable sin cuenta bancaria: así puede obtenerla

Una nueva tarjeta prepago permitirá pagar buses y trenes en Costa Rica sin necesidad de tener cuenta bancaria. El Monedero SINPE-TP comenzará a venderse en abril y podrá recargarse de forma electrónica.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentó este martes una nueva tarjeta prepago que permitirá pagar el transporte público sin necesidad de tener una cuenta bancaria.

El instrumento, llamado Monedero Sinpe-TP, comenzará a distribuirse en abril en corresponsales bancarios como los puntos Tucán del Banco de Costa Rica y en los BN Servicios del Banco Nacional.

La iniciativa forma parte del sistema nacional de pago electrónico para el transporte público. Su objetivo es facilitar el pago digital en autobuses y trenes, especialmente para personas que no utilizan servicios financieros formales. Según datos del Banco Central, cerca del 9% de la población del país no está bancarizada, lo que limita su acceso a medios electrónicos de pago.

“El Monedero Sinpe-TP ofrecerá a quienes no tienen cuenta bancaria una forma segura y cómoda de pagar su transporte diario. La nueva tarjeta prepago se convierte en una solución práctica, accesible e inclusiva”, explicó Carlos Melegatti, director de la División de Sistemas de Pago del Banco Central de Costa Rica.

El nuevo instrumento busca atender a unas 400.000 personas usuarias del transporte público que actualmente pagan sus viajes únicamente en efectivo. La tarjeta funciona como un monedero electrónico y no requiere vinculación con cuentas corrientes ni de ahorro, aunque cualquier persona puede adquirirla.

La tarjeta se utilizará exclusivamente para pagar viajes en autobuses y trenes mediante tecnología sin contacto. No permitirá realizar compras en comercios ni retirar dinero en cajeros automáticos, con el fin de mantener un control específico del sistema de transporte público.

El sistema funciona dentro del proyecto Sinpe-TP, que ya cuenta con cerca de 2.000 validadores instalados en autobuses de unas 60 empresas de transporte en la Gran Área Metropolitana. Este sistema registra más de 70 millones de transacciones y busca reducir el uso de efectivo en el sector.

Cómo adquirir la tarjeta

La tarjeta Monedero Sinpe-TP estará disponible a partir de abril en los corresponsales bancarios conocidos como puntos Tucán del Banco de Costa Rica y BN Servicios del Banco Nacional. Inicialmente se ofrecerá en el Área Metropolitana de San José y luego se ampliará a la red nacional.

El costo de la tarjeta será de ¢5.000, monto que incluye ¢4.000 de saldo inicial para utilizar en transporte. Podrán adquirirla personas mayores de 12 años que presenten una identificación vigente.

Cada usuario podrá registrar hasta 10 tarjetas activas, con una vigencia de cuatro años. El sistema permitirá realizar recargas electrónicas sin límite diario, aunque el monto máximo mensual será de ¢250.000.

Recargas y consulta de saldo

Las recargas se podrán realizar mediante Sinpe Móvil, transferencias bancarias o aplicaciones móviles del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional. La tarjeta incluirá un número Sinpe Móvil impreso para recibir transferencias gratuitas en cualquier momento.

Para consultar el saldo y revisar el historial de viajes, el sistema contará con la aplicación Sinpe-TP Pasajero, disponible de forma gratuita en las principales tiendas de aplicaciones.