Una entidad financiera habilita envío de dinero en tiempo real a billeteras digitales en Colombia y China

Clientes de Banco Cathay pueden enviar dinero a billeteras digitales en Colombia y China. La idea es que más adelante el servicio amplíe su cobertura a otros países y billeteras digitales.

El Banco Cathay anunció, este miércoles 11 de febrero, la implementación de un servicio que le permitirá a sus clientes enviar dinero en tiempo real a billeteras digitales en Colombia y China, utilizando la infraestructura de Swift y reconocidas redes de pago global.

Según detalló el banco, a través de un comunicado de prensa, en esta primera fase sus clientes tendrán la posibilidad de enviar fondos directamente a billeteras como Nequi, Daviplata y Movii en Colombia, así como a WeChat Pay y Alipay en China.

“La propuesta busca agilizar los pagos transfronterizos, reducir intermediarios y ofrecer tarifas más accesibles a personas y empresas que realizan operaciones internacionales con frecuencia ya sea para su actividad empresarial o el envío de dinero a familiares”, se lee en el comunicado.

Franklin Wang, gerente comercial de Banco Cathay, indicó que este es el primer banco en Costa Rica en implementar este servicio, aprovechando su conexión existente a Swift para enviar fondos en tiempo real a billeteras móviles.

“(Es) un paso importante para brindar herramientas modernas y confiables a nuestros clientes, manteniendo el acompañamiento y asesoría que caracteriza al banco. Ahora podrán realizar envíos internacionales a un costo básico y con mayor eficiencia, respaldados por dos plataformas globales de primer nivel”, detalló Wang.

De acuerdo con lo indicado por el banco, el servicio ampliará gradualmente su cobertura a más países y billeteras digitales, fortaleciendo la competitividad del sector empresarial.