Uber Eats se expande fuera de la GAM: llega a Puntarenas y Turrialba con más de 60 comercios

Uber Eats suma nuevas ciudades en Costa Rica y designa liderazgo regional para impulsar expansión y crecimiento de comercios.

Uber Eats anunció su expansión en Costa Rica con la incorporación de Puntarenas y Turrialba. La plataforma refuerza su presencia en todo el país y alcanza cobertura en las siete provincias.

La empresa informó que esta ampliación forma parte de su estrategia de crecimiento. La app suma más de 6.000 comercios asociados en el país. La oferta incluye comida preparada, supermercados, farmacias y tiendas especializadas.

Nuevo liderazgo regional impulsa expansión

La compañía designó a Marco Nannipieri como nuevo gerente general regional para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. El ejecutivo liderará las operaciones en Costa Rica y otros siete países.

Según la empresa, Costa Rica es un mercado clave. La adopción tecnológica crece entre usuarios y comercios. En los últimos cinco años, más de 1.000 negocios se integraron a la plataforma.

Nannipieri cuenta con cerca de una década en la empresa. Antes dirigió la operación en Chile durante cuatro años. En ese periodo consolidó la presencia de la plataforma en ese país.

Pymes lideran crecimiento en la plataforma

El 61% de los comercios activos corresponde a pymes, según datos de la compañía. Este segmento tiene un papel clave en la expansión. La empresa destacó su aporte al desarrollo económico local y a la digitalización de negocios.

La llegada a Puntarenas y Turrialba incluye más de 60 comercios. La oferta combina cadenas de comida rápida y restaurantes locales. Entre ellos figuran Apetito Restaurante El Roble, La casa del Camarón y Kiosco Acapulco en Puntarenas. También Jhonnys Place Restaurante, Go Go Sushi y La Birrería en Turrialba.

La empresa indicó que la experiencia en la app incluye herramientas de seguridad. Estas funciones acompañan cada pedido desde el inicio hasta la entrega.

El nuevo gerente regional señaló que la región presenta oportunidades para emprendedores y comercios. También indicó que Costa Rica funciona como polo de innovación dentro de la operación.

Presencia nacional desde 2017

Uber Eats opera en Costa Rica desde el 6 de diciembre de 2017. Actualmente tiene presencia en la Gran Área Metropolitana y en ciudades como Liberia, Jacó, San Carlos, Pérez Zeledón y Limón centro, entre otras.

La empresa reiteró su interés en invertir en la región. Su enfoque se centra en el uso de tecnología para impulsar el crecimiento de comercios y mejorar la experiencia del usuario.