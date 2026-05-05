Economía

Uber Eats se expande fuera de la GAM: llega a Puntarenas y Turrialba con más de 60 comercios

La plataforma refuerza su presencia nacional y apuesta por pymes y tecnología para crecer fuera de la Gran Área Metropolitana

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Por Jailine González Gómez
Expansión de Uber Eats
Uber Eats suma nuevas ciudades en Costa Rica y designa liderazgo regional para impulsar expansión y crecimiento de comercios. (N/A/Angie Vega, comunicación Uber Costa Rica)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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