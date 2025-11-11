Economía

Trump se muestra dispuesto a reducir los aranceles a India ante un acuerdo comercial que está ‘muy cerca’

El mandatario estadounidense declaró que ambos países están “muy cerca de alcanzar un acuerdo que beneficie a todos”

Por Europa Press
Donald Trump dijo que evalúa realizar ataques terrestres en Venezuela contra cárteles del narcotráfico.
Trump se muestra dispuesto a reducir los aranceles a India. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

