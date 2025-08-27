Economía

Trump Media se asocia con Crypto.com para crear una nueva sociedad criptofinanciera

La transacción está centrada en la compra y tenencia de tokens CRO, la criptomoneda nativa del ecosistema Cronos

Por Europa Press

Trump Media & Technology Group y Crypto.com firmaron un acuerdo con la sociedad de adquisición de capital flexible Yorkville Acquisition para crear una empresa criptofinanciera, centrada en la compra y tenencia de tokens CRO, la criptomoneda nativa del ecosistema Cronos.








Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

