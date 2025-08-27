Trump Media se asocia con Crypto.com para crear una nueva sociedad criptofinanciera

Trump Media & Technology Group y Crypto.com firmaron un acuerdo con la sociedad de adquisición de capital flexible Yorkville Acquisition para crear una empresa criptofinanciera, centrada en la compra y tenencia de tokens CRO, la criptomoneda nativa del ecosistema Cronos.

Crypto.com transferirá 684,4 millones de CRO por valor de unos $105 millones a Trump Media a cambio de 2,8 millones de sus acciones y $50 millones en efectivo, según se desprende del documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Los títulos en poder de Trump Media, Crypto.com y Yorkville estarán sujetas a un periodo de bloqueo inicial obligatorio de un año tras el cierre de la operación. La nueva firma se llamará Trump Media Group CRO Strategy.

Según Bloomberg, la compañía se financiará mediante 6.300 millones de CRO, $200 millones en efectivo, $220 millones en warrants y una línea de crédito de $5.000 millones con una filial de Yorkville Acquisition Sponsor, la sociedad de respaldo de Yorkville Acquisition.

