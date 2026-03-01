Economía

Tributación aclara cómo se grava la venta total de un negocio en Costa Rica

La Dirección General de Tributación define el tratamiento de ganancias de capital en la venta de activos y pasivos de negocios. Vea en qué consiste

EscucharEscuchar
Por Mario Hidalgo

En la respuesta identificada bajo el número MH-DGT-DNTI-DCN-CONS-0012-2026, fechada el 9 de febrero del 2026, la Dirección General de Tributación aborda el tratamiento tributario de la venta de activos y pasivos de un establecimiento mercantil en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clave FiscalVenta de activosEstablecimiento mercantilVenta de pasivos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.