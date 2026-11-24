Los tiempos de traslado hacia el aeropuerto Daniel Oduber, en Guanacaste, aumentaron, en promedio, 11,7 minutos entre 2022 y 2026, según los datos del Índice de Competitividad Nacional (ICN), publicados por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

El ICN muestra que el tiempo para movilizarse hacia esta terminal aérea empeoró desde las cabeceras de 74 de los 82 cantones del país respecto a 2022, mientras que en los ocho restantes disminuyeron.

El promedio nacional revela que el tiempo de traslado desde las cabeceras de los cantones hasta el aeropuerto guanacasteco pasó de 213,8 minutos (3,56 horas) en 2022 a 225,6 minutos (3,76 horas) en 2026. Esto representa un incremento de 11,7 minutos.

En el desglose por cantones, los mayores aumentos en los tiempos de traslado se registraron principalmente en localidades de la Gran Área Metropolitana (GAM). En algunos casos, el incremento se acercó a media hora.

El aeropuerto Daniel Oduber se ha consolidado como una importante terminal aérea de Costa Rica. En lo que va del año, un total de 1.517.666 pasajeros utilizaron esta terminal, según los datos publicados en su sitio web.

Desplazamiento desde sitios turísticos guanacastecos

La terminal del Daniel Oduber, también conocida como Guanacaste Aeropuerto, se consolidó como un complejo cuyo objetivo principal es atender la demanda de turistas que viajan a esta provincia.

La Nota Técnica 18, elaborada por el Centro de Estudios del Turismo (CET), muestra que esta terminal ganó conectividad aérea durante este año. Entre enero y julio anterior, al Daniel Oduber se programaron 841.084 asientos, un 11,6% más respecto al mismo periodo del 2025.

El mayor número de visitantes al Pacífico Norte también provocó un alza en el tiempo de traslado. Por ejemplo, desde el cantón de Carrillo se tarda en promedio 32,1 minutos en llegar a la terminal aérea este año, es decir, seis minutos más respecto a los 26,1 minutos en el 2022, según el estudio ICN 2026.

Desde Santa Cruz, para el mismo periodo, se pasó desde 48,3 minutos en el 2022 a 58,8 minutos durante este año.

“Nuestra propuesta de valor se fundamenta en la diversidad concentrada en un territorio pequeño (...). En Costa Rica casi todo el circuito se recorre por carretera, lo que hace de la movilidad terrestre un factor especialmente determinante para nuestra competitividad”, afirmó Víctor Umaña, director ejecutivo del Centro de Estudios del Turismo (CET).

Umaña indicó que, en Guanacaste, las presas en la ruta 21, que conecta el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, con las playas, pueden convertir un recorrido de 20,5 kilómetros en un trayecto de hasta una hora y media.

Moverse desde el GAM

Por ejemplo, Curridabat registró el mayor aumento, al pasar de 221,1 a 247,3 minutos en 2026. Esto representa 26,1 minutos más. El segundo mayor incremento correspondió a Desamparados, donde el tiempo se elevó en 25,2 minutos, al pasar de 218,9 a 244,1 minutos, de acuerdo con los resultados del ICN.

Otros cantones como La Unión, Santo Domingo, Cartago, Paraíso, Montes de Oro, San José, Moravia, Alajuelita, Heredia y Tibás registraron aumentos de 23 minutos o más en cuatro años. En total, 24 cantones experimentaron incrementos superiores a 20 minutos.

La situación cobra relevancia porque los tiempos de traslado hacia el aeropuerto Juan Santamaría también aumentaron de forma importante: esto ocurrió en 78 de los 82 cantones respecto a 2022. El promedio nacional pasó de 100 minutos (una hora y 40 minutos) a 111 minutos (una hora y 51 minutos).

Este deterioro tiene implicaciones para la competitividad turística de Costa Rica, debido a que los desplazamientos forman parte de la experiencia que el país ofrece a los turistas y se realizan, en su mayoría, por vía terrestre.

El aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós se ha convertido en una terminal clave para el turismo en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Entre los cantones que experimentaron reducciones en los tiempos de traslado figuran, principalmente, los de la provincia de Limón: Matina (-14,7 minutos), Talamanca (-14,3 minutos), Limón (-13,9 minutos), Siquirres (-11,9 minutos) y Guácimo (-4,7 minutos).

Los otros tres cantones que completan la lista de ocho donde disminuyeron los tiempos pertenecen a la provincia de Alajuela: Río Cuarto (-2,5 minutos), Los Chiles (-2,3 minutos) y Guatuso (-0,96 minutos).

¿Cómo se recopila la información?

Si bien el índice recopila datos desde 2021, la comparación se realizó con los registros de 2022, pues durante el año anterior todavía se mantenían vigentes restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19.

La información recopilada por el CPC corresponde a un promedio anual basado en datos de la plataforma Google Maps. Los tiempos reflejan la duración del traslado entre las coordenadas geográficas de la cabecera de cada cantón y el aeropuerto Daniel Oduber.

El monitoreo se realiza en tiempo real durante tres momentos del día (mañana, mediodía y tarde), a lo largo de los 365 días del año y para los 82 cantones del país. De esta forma, se incluyen observaciones correspondientes a distintos niveles de tráfico.

“Lo importante del indicador, a pesar de que se ve afectado por la distancia, es que permite monitorear si los tiempos de traslado están empeorando o no. No importa si desde un cantón tardamos 3 o 4 horas llegando al aeropuerto ¿se mantienen esos tiempos o hemos agregado más minutos?”, comentó Andrés Fernández, economista del CPC.

Fernández explicó que el objetivo del indicador es determinar qué tan complicado resulta trasladarse desde cada cantón hasta la terminal aérea en Guanacaste, un punto estratégico para la movilización de turistas y, en menor medida, de viajeros nacionales.