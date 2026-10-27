Conectividad aérea crece en Liberia y cae en el Juan Santamaría

La conectividad aérea de Costa Rica ganó fuerza en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, y cayó en el Juan Santamaría, en San José, entre enero y julio de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.
Así consta en la Nota Técnica 18, divulgada por el Centro de Estudios del Turismo (CET), en la que se analiza la capacidad aérea programada para Costa Rica durante los primeros siete meses del año.
De acuerdo con el análisis, entre enero y julio de 2026 se programaron 3.352.513 asientos hacia Costa Rica, un incremento del 0,7% frente al mismo periodo de 2025.
En el Juan Santamaría, la cantidad de asientos programados durante los primeros siete meses del año alcanzó 2.511.429, un 2,4% menos que en el mismo periodo de 2025. Por su parte, en el Daniel Oduber la cifra llegó a 841.084, un 11,6% más que un año antes.
La organización explicó que es importante diferenciar entre la capacidad programada y la cantidad de turistas recibidos, ya que algunos asientos pueden quedar vacíos o ser ocupados por residentes que regresan al país y otros pasajeros.
El CET comentó que, aunque la cantidad de asientos programados aumentó ligeramente entre enero y julio de 2026, la oferta mensual se mantiene por debajo de los niveles del año anterior desde abril.
El comportamiento también difiere entre aeropuertos: mientras el Juan Santamaría registró una reducción de la capacidad, el Daniel Oduber mantuvo su crecimiento durante el periodo analizado.
Datos por región
El CET señaló que Estados Unidos, Canadá y Europa aportaron aproximadamente 136.500 asientos adicionales entre enero y julio. En contraste, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe perdieron, en conjunto, alrededor de 112.400 asientos.
La capacidad aérea desde Europa creció un 17% y se dirigió casi completamente a San José. Por su parte, Colombia y Guatemala registraron disminuciones del 15% y el 18,6%, respectivamente.
La organización explicó que las aerolíneas ajustan su capacidad por factores como el costo de los combustibles, los impuestos y las tasas, la disponibilidad de flota y la demanda. Según agencias y aerolíneas, aunque las rutas turísticas hacia Costa Rica siguen siendo rentables, sus márgenes son menores.