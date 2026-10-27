Conectividad aérea crece en Liberia y cae en el Juan Santamaría

La conectividad aérea de Costa Rica ganó fuerza en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, y cayó en el Juan Santamaría, en San José, entre enero y julio de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior.

Así consta en la Nota Técnica 18, divulgada por el Centro de Estudios del Turismo (CET), en la que se analiza la capacidad aérea programada para Costa Rica durante los primeros siete meses del año.

De acuerdo con el análisis, entre enero y julio de 2026 se programaron 3.352.513 asientos hacia Costa Rica, un incremento del 0,7% frente al mismo periodo de 2025.

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