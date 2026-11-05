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Economía

Trabajadores en Francia hacen huelga y protestan por un ‘salario digno’

Las manifestaciones, algunas marcadas por disturbios y saqueos, están sacudiendo los últimos meses de la presidencia de Macron

Francia
Hasta las 1:00 p. m. (hora local), las autoridades contaron 270.000 manifestantes en 180 marchas, una hora antes del inicio de la manifestación en París. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
AFP

París, Francia. Miles de trabajadores en huelga, a quienes se sumaron estudiantes, manifestaron este jueves en Francia contra el aumento del costo de la vida y para reclamar un “salario digno”, en nuevas movilizaciones nacionales tras varias semanas de protestas.

Las manifestaciones, algunas marcadas por disturbios y saqueos como la del 17 de octubre, están sacudiendo los últimos meses de la presidencia del centroderechista Emmanuel Macron, quien debe abandonar el poder en mayo.

Hasta las 1:00 p. m. (hora local), las autoridades contaron 270.000 manifestantes en 180 marchas, una hora antes del inicio de la manifestación en París, a llamado de los sindicatos. “Nada nos detendrá. Lo único que pondrá fin a la movilización es la respuesta a las reivindicaciones”, aseguró la líder de la CGT, Sophie Binet, en la capital.